Местные жители заметили подростков, цепляющихся за троллейбусы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Березниках (Пермский край) подростки катаются на троллейбусе, прицепившись к нему снаружи. Видеозапись своеобразного развлечения школьников местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Чьи дети? Бегают, цепляются за троллейбус на ул. Первостроителей», — подписал видео автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Местные жители в комментариях сообщили, что это не единичный случай. «Я зимой одного остановила, а второй уехал, так этот оставшийся мне таких матюков наговорил. Теперь не лезу, будь что будет», — поделилась историей Любовь Шеина.