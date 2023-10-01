01 октября 2023

Пермские школьники катаются на троллейбусе, прицепившись к нему снаружи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, троллейбус, провода, троллейбусный парк, городской парк, троллейбусное депо, рога троллейбуса
Местные жители заметили подростков, цепляющихся за троллейбусы Фото:

В Березниках (Пермский край) подростки катаются на троллейбусе, прицепившись к нему снаружи. Видеозапись своеобразного развлечения школьников местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Чьи дети? Бегают, цепляются за троллейбус на ул. Первостроителей», — подписал видео автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Местные жители в комментариях сообщили, что это не единичный случай. «Я зимой одного остановила, а второй уехал, так этот оставшийся мне таких матюков наговорил. Теперь не лезу, будь что будет», — поделилась историей Любовь Шеина.

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В Березниках (Пермский край) подростки катаются на троллейбусе, прицепившись к нему снаружи. Видеозапись своеобразного развлечения школьников местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Чьи дети? Бегают, цепляются за троллейбус на ул. Первостроителей», — подписал видео автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Местные жители в комментариях сообщили, что это не единичный случай. «Я зимой одного остановила, а второй уехал, так этот оставшийся мне таких матюков наговорил. Теперь не лезу, будь что будет», — поделилась историей Любовь Шеина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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