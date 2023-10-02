Пермяк вместо поливки цветов ограбил квартиру приятеля

В городе Соликамске Пермского края мужчина ограбил приятеля, пока тот был в командировке. Местный житель согласился поливать цветы в квартире друга, но вместо ухода за растениями, вынес крупную бытовую технику, мебель и другие ценные вещи.
«В июне 2023 года в отдел полиции Соликамска обратился мужчина. Пока он был в командировке, из квартиры пропали вещи. Потерпевший наказал приятелю поливать цветы и поддерживать порядок. Но в это вместо этого друг нанял автомобиль и вывез крупную бытовую технику, мебель, электроинструмент, шторы, обувь и одежду», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Уточняется, что обвиняемый продал все вещи, а деньги использовал для собственных нужд. Сотрудникам полиции он объяснил, что хотел помочь другу, так как тот планировал продать квартиру, поэтому начал избавляться от вещей. Дело для рассмотрения передано в суд.
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