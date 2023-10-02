Пермяк вместо поливки цветов ограбил квартиру приятеля

03 октября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Обвиняемый вынес ценные вещи из квартиры, пока его друг отсутствовал Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Соликамске Пермского края мужчина ограбил приятеля, пока тот был в командировке. Местный житель согласился поливать цветы в квартире друга, но вместо ухода за растениями, вынес крупную бытовую технику, мебель и другие ценные вещи. «В июне 2023 года в отдел полиции Соликамска обратился мужчина. Пока он был в командировке, из квартиры пропали вещи. Потерпевший наказал приятелю поливать цветы и поддерживать порядок. Но в это вместо этого друг нанял автомобиль и вывез крупную бытовую технику, мебель, электроинструмент, шторы, обувь и одежду», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что обвиняемый продал все вещи, а деньги использовал для собственных нужд. Сотрудникам полиции он объяснил, что хотел помочь другу, так как тот планировал продать квартиру, поэтому начал избавляться от вещей. Дело для рассмотрения передано в суд.

В городе Соликамске Пермского края мужчина ограбил приятеля, пока тот был в командировке. Местный житель согласился поливать цветы в квартире друга, но вместо ухода за растениями, вынес крупную бытовую технику, мебель и другие ценные вещи. «В июне 2023 года в отдел полиции Соликамска обратился мужчина. Пока он был в командировке, из квартиры пропали вещи. Потерпевший наказал приятелю поливать цветы и поддерживать порядок. Но в это вместо этого друг нанял автомобиль и вывез крупную бытовую технику, мебель, электроинструмент, шторы, обувь и одежду», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что обвиняемый продал все вещи, а деньги использовал для собственных нужд. Сотрудникам полиции он объяснил, что хотел помочь другу, так как тот планировал продать квартиру, поэтому начал избавляться от вещей. Дело для рассмотрения передано в суд.