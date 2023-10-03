Пермяков предупредили о вони в районе Центрального рынка

04 октября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Причиной неприятного запаха послужили ремонтные работы на коллекторе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Компания «НОВОГОР-Прикамье» предупредила пермяков о неприятном запахе, который ощущается в районе Центрального колхозного рынка. Причиной послужила подготовка к аварийно-восстановительным работам на шахте главного разгрузочного коллектора. По нему сточные воды направляют на биологические очистные сооружения. «На сетях канализации сделают переключения, чтобы перенаправить сточные воды из одного коллектора в другой. Тем самым будет снижено выделение дурнопахнущих веществ в месте проведения аварийно-восстановительных работ. Они запланированы на следующую неделю и начнутся в понедельник. В связи с этим в районе Центрального рынка присутствует неприятный запах. „НОВОГОР-Прикамье“ приносит извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми удалось избавиться от неприятного запаха в здании театра оперы и балета. Причину устранили благодаря проведению ремонтных работ.

Компания «НОВОГОР-Прикамье» предупредила пермяков о неприятном запахе, который ощущается в районе Центрального колхозного рынка. Причиной послужила подготовка к аварийно-восстановительным работам на шахте главного разгрузочного коллектора. По нему сточные воды направляют на биологические очистные сооружения. «На сетях канализации сделают переключения, чтобы перенаправить сточные воды из одного коллектора в другой. Тем самым будет снижено выделение дурнопахнущих веществ в месте проведения аварийно-восстановительных работ. Они запланированы на следующую неделю и начнутся в понедельник. В связи с этим в районе Центрального рынка присутствует неприятный запах. „НОВОГОР-Прикамье“ приносит извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми удалось избавиться от неприятного запаха в здании театра оперы и балета. Причину устранили благодаря проведению ремонтных работ.