03 октября 2023

Пермяков предупредили о вони в районе Центрального рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки вторник Пермь, центральный рынок
Причиной неприятного запаха послужили ремонтные работы на коллекторе Фото:

Компания «НОВОГОР-Прикамье» предупредила пермяков о неприятном запахе, который ощущается в районе Центрального колхозного рынка. Причиной послужила подготовка к аварийно-восстановительным работам на шахте главного разгрузочного коллектора. По нему сточные воды направляют на биологические очистные сооружения.

«На сетях канализации сделают переключения, чтобы перенаправить сточные воды из одного коллектора в другой. Тем самым будет снижено выделение дурнопахнущих веществ в месте проведения аварийно-восстановительных работ. Они запланированы на следующую неделю и начнутся в понедельник. В связи с этим в районе Центрального рынка присутствует неприятный запах. „НОВОГОР-Прикамье“ приносит извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми удалось избавиться от неприятного запаха в здании театра оперы и балета. Причину устранили благодаря проведению ремонтных работ.

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Компания «НОВОГОР-Прикамье» предупредила пермяков о неприятном запахе, который ощущается в районе Центрального колхозного рынка. Причиной послужила подготовка к аварийно-восстановительным работам на шахте главного разгрузочного коллектора. По нему сточные воды направляют на биологические очистные сооружения. «На сетях канализации сделают переключения, чтобы перенаправить сточные воды из одного коллектора в другой. Тем самым будет снижено выделение дурнопахнущих веществ в месте проведения аварийно-восстановительных работ. Они запланированы на следующую неделю и начнутся в понедельник. В связи с этим в районе Центрального рынка присутствует неприятный запах. „НОВОГОР-Прикамье“ приносит извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми удалось избавиться от неприятного запаха в здании театра оперы и балета. Причину устранили благодаря проведению ремонтных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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