Пермяков предупредили о вони в районе Центрального рынка

Компания «НОВОГОР-Прикамье» предупредила пермяков о неприятном запахе, который ощущается в районе Центрального колхозного рынка. Причиной послужила подготовка к аварийно-восстановительным работам на шахте главного разгрузочного коллектора. По нему сточные воды направляют на биологические очистные сооружения.
«На сетях канализации сделают переключения, чтобы перенаправить сточные воды из одного коллектора в другой. Тем самым будет снижено выделение дурнопахнущих веществ в месте проведения аварийно-восстановительных работ. Они запланированы на следующую неделю и начнутся в понедельник. В связи с этим в районе Центрального рынка присутствует неприятный запах. „НОВОГОР-Прикамье“ приносит извинения за неудобства», — сообщила пресс-служба компании на своем сайте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми удалось избавиться от неприятного запаха в здании театра оперы и балета. Причину устранили благодаря проведению ремонтных работ.
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