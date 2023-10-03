Mash: житель ХМАО дважды за день нападал на полицейских

Мужчина угрожал полицейскому и дважды пытался на него напасть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Нижневартовска (ХМАО) дважды за один день попытался напасть на сотрудника полиции, которого сам же вызвал по ложной причине. Информация об инциденте появилась в telegram-канале Ural Mash.

«Иван позвонил в полицию: мол, исчезла его девушка, прихватив с собой музыкальную колонку. Капитан Тихонов приехал и увидел, что и колонка, и девушка на месте. Парочку пригласили оформиться за ложный вызов. Когда шли к служебной машине, Иван решил, что в отдел не поедет. Упал на землю и закричал, что его бьет полицейский, — капитан помог ему подняться», — сообщили в публикации на канале.

Мужчина на этом не остановился, и, вооружившись металлической трубой, решил напасть на полицейского. Тот смог его скрутить, но Иван вырвался и скрылся, перемахнув через забор. Через какое-то время вартовчанин вернулся на место инцидента, чтобы повторно инициировать драку с сотрудником полиции, однако вновь потерпел неудачу. Сообщается, что до участка Ивана все-таки довезли.

В окружном УМВД журналисту агентства подтвердили факт инцидента. «В отношении данного гражданина составлено два административных протокола по статье 19.3 — неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и по статье 19.13 — ложный вызов», — пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки с участием двух местных жителей и сотрудников ГИБДД. По версии следствия, во время составления протокола водитель автомобиля повалил сотрудника инспекции на землю.