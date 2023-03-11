СК ХМАО возбудил дело из-за массовой драки с участием сотрудников ГИБДД

Следователи завели дело по факту применения насилия в отношении представителей власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки с участием двух местных жителей и сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в окружном СУ СКР.

«По версии следствия, во время составления протокола об административном правонарушении водитель автомобиля стал вести себя агрессивно и, находясь возле патрульного автомобиля, применил в отношении сотрудника ГИБДД силу, повалив его на землю. Когда на помощь подошел второй сотрудник полиции, в ситуацию вмешался знакомый водителя, который так же применил в отношении полицейских силу», — сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

Подозреваемые, жители Нижневартовска 2002 и 2001 г. р., задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Глава регионального следственного управления Михаил Мокшин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.

Ранее сообщалось, что участников массовой драки задержали. Инцидент произошел вечером 10 марта на площади Нефтяников (улица Омская — проспект Победы).