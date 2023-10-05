Зеленский впервые встретился с Пашиняном

05 октября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

В Испании Никол Пашинян впервые встретился с Владимиром Зеленским Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. О коротком разговоре рассказал сам Зеленский. «Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале , комментируя встречу. При этом он заявил, что впервые встретился с Пашиняном. Ранее жена Пашиняна Анна Акопян участвовала на саммите первых леди и джентльменов в Киеве, сообщает RT. Эту встречу организовала супруга Зеленского Елена. Во время саммита Акопян передала Украине гуманитарную помощь, которая стала первой со стороны Армении с 24 февраля 2022 года. В испанской Гранаде проходит встреча представителей Армении, Турции, Франции, Германии, Евросоюза и Украины. Визит Зеленского заранее не анонсировался в целях безопасности. Ранее от поездки отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. О коротком разговоре рассказал сам Зеленский. «Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале, комментируя встречу. При этом он заявил, что впервые встретился с Пашиняном. Ранее жена Пашиняна Анна Акопян участвовала на саммите первых леди и джентльменов в Киеве, сообщает RT. Эту встречу организовала супруга Зеленского Елена. Во время саммита Акопян передала Украине гуманитарную помощь, которая стала первой со стороны Армении с 24 февраля 2022 года. В испанской Гранаде проходит встреча представителей Армении, Турции, Франции, Германии, Евросоюза и Украины. Визит Зеленского заранее не анонсировался в целях безопасности. Ранее от поездки отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет RT.