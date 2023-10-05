Зеленский впервые встретился с Пашиняном

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
В Испании Никол Пашинян впервые встретился с Владимиром Зеленским Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. О коротком разговоре рассказал сам Зеленский.

«Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале, комментируя встречу. При этом он заявил, что впервые встретился с Пашиняном.

Ранее жена Пашиняна Анна Акопян участвовала на саммите первых леди и джентльменов в Киеве, сообщает RT. Эту встречу организовала супруга Зеленского Елена. Во время саммита Акопян передала Украине гуманитарную помощь, которая стала первой со стороны Армении с 24 февраля 2022 года.

В испанской Гранаде проходит встреча представителей Армении, Турции, Франции, Германии, Евросоюза и Украины. Визит Зеленского заранее не анонсировался в целях безопасности. Ранее от поездки отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Это произошло на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. О коротком разговоре рассказал сам Зеленский. «Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале, комментируя встречу. При этом он заявил, что впервые встретился с Пашиняном. Ранее жена Пашиняна Анна Акопян участвовала на саммите первых леди и джентльменов в Киеве, сообщает RT. Эту встречу организовала супруга Зеленского Елена. Во время саммита Акопян передала Украине гуманитарную помощь, которая стала первой со стороны Армении с 24 февраля 2022 года. В испанской Гранаде проходит встреча представителей Армении, Турции, Франции, Германии, Евросоюза и Украины. Визит Зеленского заранее не анонсировался в целях безопасности. Ранее от поездки отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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