Зеленский заявил, что не волнуется по поводу помощи из США

Киеву не стоит волноваться насчет прекращения военной помощи со стороны США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в испанской Гранаде.
«Я думаю, на Украине мы перестали волноваться с первого дня спецоперации России. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать», — заявил Владимир Зеленский, его слова передает РБК Украина.
Глава Украины также прокомментировал приостановку военной помощи со стороны США на 45 дней. По его словам, у «США сейчас сложный избирательный период». Перед согласованием временного бюджета правительства Штатов Зеленский летал в США, где президент страны Джо Байден пообещал ему всегда поддерживать Украину.
Информация, что Зеленский посетит Испанию до последнего держалась в секрете. Его команда скрывала это из-за безопасности. Глава Украины впервые посетил Испанию с 24 февраля 2022 года.
Ранее было анонсировано, что в испанской Гранаде пройдет пятисторонняя встреча 5 октября. Предполагалось, что на ней будут лидеры Армении, Азербайджана, Франции, Германии и представители Евросоюза. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки, передает RT. При этом глава Армении Никол Пашинян рассказал, что был готов подписать на этой встрече мирный договор с Азербайджаном.
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