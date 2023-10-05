Зеленский заявил, что не волнуется по поводу помощи из США

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский впервые с 24 февраля 2022 года посетил Испанию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киеву не стоит волноваться насчет прекращения военной помощи со стороны США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в испанской Гранаде.

«Я думаю, на Украине мы перестали волноваться с первого дня спецоперации России. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать», — заявил Владимир Зеленский, его слова передает РБК Украина.

Глава Украины также прокомментировал приостановку военной помощи со стороны США на 45 дней. По его словам, у «США сейчас сложный избирательный период». Перед согласованием временного бюджета правительства Штатов Зеленский летал в США, где президент страны Джо Байден пообещал ему всегда поддерживать Украину.

Информация, что Зеленский посетит Испанию до последнего держалась в секрете. Его команда скрывала это из-за безопасности. Глава Украины впервые посетил Испанию с 24 февраля 2022 года.

Ранее было анонсировано, что в испанской Гранаде пройдет пятисторонняя встреча 5 октября. Предполагалось, что на ней будут лидеры Армении, Азербайджана, Франции, Германии и представители Евросоюза. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки, передает RT. При этом глава Армении Никол Пашинян рассказал, что был готов подписать на этой встрече мирный договор с Азербайджаном.

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Киеву не стоит волноваться насчет прекращения военной помощи со стороны США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в испанской Гранаде. «Я думаю, на Украине мы перестали волноваться с первого дня спецоперации России. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать», — заявил Владимир Зеленский, его слова передает РБК Украина. Глава Украины также прокомментировал приостановку военной помощи со стороны США на 45 дней. По его словам, у «США сейчас сложный избирательный период». Перед согласованием временного бюджета правительства Штатов Зеленский летал в США, где президент страны Джо Байден пообещал ему всегда поддерживать Украину. Информация, что Зеленский посетит Испанию до последнего держалась в секрете. Его команда скрывала это из-за безопасности. Глава Украины впервые посетил Испанию с 24 февраля 2022 года. Ранее было анонсировано, что в испанской Гранаде пройдет пятисторонняя встреча 5 октября. Предполагалось, что на ней будут лидеры Армении, Азербайджана, Франции, Германии и представители Евросоюза. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки, передает RT. При этом глава Армении Никол Пашинян рассказал, что был готов подписать на этой встрече мирный договор с Азербайджаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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