Ирландия отказалась принимать беженцев с Украины

05 октября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Ирландия отказалась принимать новых беженцев с Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ирландия отказала Украине в приеме беженцев в страну из-за внутренних проблем. Об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар во время общения с журналистами в испанской Гранаде. «Я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев с Украины, пока не будет решен вопрос их размещения. Полагаю, что наша позиция будет понята», — заявил Лео Варадкар, его слова передает ТАСС. При этом он отметил, что страна не будет выселять беженцев. По словам премьер-министра, с 2021 года Ирландия приняла больше 100 тысяч человек с Украины и из других стран. После начала спецоперации часть украинцев покинули свою родную страну. Они поехали в страны Европы, больше всего украинских релокантов оказалось в Польше. За первый год спецоперации больше миллиона человек въехали в Польшу с Украины.

Ирландия отказала Украине в приеме беженцев в страну из-за внутренних проблем. Об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар во время общения с журналистами в испанской Гранаде. «Я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев с Украины, пока не будет решен вопрос их размещения. Полагаю, что наша позиция будет понята», — заявил Лео Варадкар, его слова передает ТАСС. При этом он отметил, что страна не будет выселять беженцев. По словам премьер-министра, с 2021 года Ирландия приняла больше 100 тысяч человек с Украины и из других стран. После начала спецоперации часть украинцев покинули свою родную страну. Они поехали в страны Европы, больше всего украинских релокантов оказалось в Польше. За первый год спецоперации больше миллиона человек въехали в Польшу с Украины.