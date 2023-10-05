Ирландия отказалась принимать беженцев с Украины

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Евромайдан. Киев, флаг украины
Ирландия отказалась принимать новых беженцев с Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ирландия отказала Украине в приеме беженцев в страну из-за внутренних проблем. Об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар во время общения с журналистами в испанской Гранаде.

«Я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев с Украины, пока не будет решен вопрос их размещения. Полагаю, что наша позиция будет понята», — заявил Лео Варадкар, его слова передает ТАСС. При этом он отметил, что страна не будет выселять беженцев. По словам премьер-министра, с 2021 года Ирландия приняла больше 100 тысяч человек с Украины и из других стран.

После начала спецоперации часть украинцев покинули свою родную страну. Они поехали в страны Европы, больше всего украинских релокантов оказалось в Польше. За первый год спецоперации больше миллиона человек въехали в Польшу с Украины.

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Ирландия отказала Украине в приеме беженцев в страну из-за внутренних проблем. Об этом заявил премьер-министр республики Лео Варадкар во время общения с журналистами в испанской Гранаде. «Я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев с Украины, пока не будет решен вопрос их размещения. Полагаю, что наша позиция будет понята», — заявил Лео Варадкар, его слова передает ТАСС. При этом он отметил, что страна не будет выселять беженцев. По словам премьер-министра, с 2021 года Ирландия приняла больше 100 тысяч человек с Украины и из других стран. После начала спецоперации часть украинцев покинули свою родную страну. Они поехали в страны Европы, больше всего украинских релокантов оказалось в Польше. За первый год спецоперации больше миллиона человек въехали в Польшу с Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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