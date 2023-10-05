Боррель: ЕС не сможет компенсировать Киеву помощь из США

США временно перестали снабжать Украину деньгами
Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).
«Европа не может заменить США», — заявил он. Боррель выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о помощи Киеву, передает ТАСС.
Ранее в США приняли временный бюджет, в котором помощь Украине не была предусмотрена. Документ подписал президент США Джо Байден.
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