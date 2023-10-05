Боррель: ЕС не сможет компенсировать Киеву помощь из США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, наличка, курс валют, курс валюты, деньги, наличные, доллары, курс доллара, валюта, сто долларов, доллар
США временно перестали снабжать Украину деньгами Фото:

Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

«Европа не может заменить США», — заявил он. Боррель выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о помощи Киеву, передает ТАСС.

Ранее в США приняли временный бюджет, в котором помощь Украине не была предусмотрена. Документ подписал президент США Джо Байден.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). «Европа не может заменить США», — заявил он. Боррель выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о помощи Киеву, передает ТАСС. Ранее в США приняли временный бюджет, в котором помощь Украине не была предусмотрена. Документ подписал президент США Джо Байден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...