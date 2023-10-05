05 октября 2023

В больнице ХМАО умер младенец, семью которого сбил несовершеннолетний мигрант. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок умер в больнице Фото:

В ХМАО ребенок, семью которого сбил 17-летний мигрант без водительских прав в деревне Лямина Кондинского района, скончался в больнице. Ранее от травм при ДТП погибла его мать, отец находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции округа.

«Младенец умер, его отец находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Мать скончалась в результате ДТП», — прокомментировали в ведомстве.

В УМВД уточнили, что мигрант находился в гостях у своего брата. Он решил съездить за продуктами в магазин, не имея водительских прав. «Взял ключи с холодильника и машину, поехал за покупками. Возбуждено уголовное дело п. „В“ ч. 6 ст. 264 УК РФ. Он задержан», — добавили в пресс-службе.

Автомобиль наехал на пешеходов и столкнулся с «УАЗ-3303». Ребенку было всего несколько месяцев, он родился в августе 2023 года. По данным инсайдера агентства в медицинских кругах, единственный выживший в ДТП пешеход — отец ребенка — с высокой долей вероятности также может не выжить, а «если это произойдет, то, скорее всего, останется инвалидом», — сообщает собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Лямино. Водитель «Весты» сбил семью с грудничком, мать погибла на месте, ребенка и отца госпитализировали.

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Фото:

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В ХМАО ребенок, семью которого сбил 17-летний мигрант без водительских прав в деревне Лямина Кондинского района, скончался в больнице. Ранее от травм при ДТП погибла его мать, отец находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции округа. «Младенец умер, его отец находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Мать скончалась в результате ДТП», — прокомментировали в ведомстве. В УМВД уточнили, что мигрант находился в гостях у своего брата. Он решил съездить за продуктами в магазин, не имея водительских прав. «Взял ключи с холодильника и машину, поехал за покупками. Возбуждено уголовное дело п. „В“ ч. 6 ст. 264 УК РФ. Он задержан», — добавили в пресс-службе. Автомобиль наехал на пешеходов и столкнулся с «УАЗ-3303». Ребенку было всего несколько месяцев, он родился в августе 2023 года. По данным инсайдера агентства в медицинских кругах, единственный выживший в ДТП пешеход — отец ребенка — с высокой долей вероятности также может не выжить, а «если это произойдет, то, скорее всего, останется инвалидом», — сообщает собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Лямино. Водитель «Весты» сбил семью с грудничком, мать погибла на месте, ребенка и отца госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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