В ХМАО несовершеннолетний мигрант сбил семью с маленьким ребенком

17-летний мигрант устроил смертельное ДТП в деревне Лямина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Несовершеннолетний мигрант не справился с управлением авто и сбил семью из трех человек в деревне Лямина (Сургутский район). В результате аварии погибла женщина, а пострадавшие мужчина с ребенком получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«5 октября около 15 часов 40 мин. в д. Лямино Сургутского района несовершеннолетний гражданин иностранного государства, находясь за рулем легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на пешеходов — семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия, мужчина с ребенком в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе.

За рулем легкового автомобиля находился подросток. «На 17-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Расследование контролируется прокуратурой, все обстоятельства выясняются», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с КАМАЗом. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, госпитализированы в медучреждение.