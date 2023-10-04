04 октября 2023

В ХМАО несовершеннолетний мигрант сбил семью с маленьким ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, детская безопасность, ребенок на дороге
17-летний мигрант устроил смертельное ДТП в деревне Лямина Фото:

Несовершеннолетний мигрант не справился с управлением авто и сбил семью из трех человек в деревне Лямина (Сургутский район). В результате аварии погибла женщина, а пострадавшие мужчина с ребенком получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«5 октября около 15 часов 40 мин. в д. Лямино Сургутского района несовершеннолетний гражданин иностранного государства, находясь за рулем легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на пешеходов — семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия, мужчина с ребенком в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе.

За рулем легкового автомобиля находился подросток. «На 17-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Расследование контролируется прокуратурой, все обстоятельства выясняются», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с КАМАЗом. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, госпитализированы в медучреждение.

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Несовершеннолетний мигрант не справился с управлением авто и сбил семью из трех человек в деревне Лямина (Сургутский район). В результате аварии погибла женщина, а пострадавшие мужчина с ребенком получили тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «5 октября около 15 часов 40 мин. в д. Лямино Сургутского района несовершеннолетний гражданин иностранного государства, находясь за рулем легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на пешеходов — семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия, мужчина с ребенком в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе. За рулем легкового автомобиля находился подросток. «На 17-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Расследование контролируется прокуратурой, все обстоятельства выясняются», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с КАМАЗом. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, госпитализированы в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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