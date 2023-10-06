В Пермском крае на закрытом кладбище нашли загадочное надгробие с надписью. Фото

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Могила поэта Аркадия Коца на Михайловском кладбище. Екатеринбург, могила, кладбище, надгробие, коц аркадий
Подростки совместно с работниками музея нашли надгробие при исследовании зарытого погоста (архивное фото) Фото:

В городе Чусовой Пермского края на закрытом кладбище найдено загадочное старинное надгробие в виде обрубленного ствола дерева. Захоронение было обнаружено подростками-волонтерами совместно с сотрудниками городского музея при обследовании погоста. Горожанам удалось расшифровать надпись на надгробии, говорится в группе региональной общественной организации «Археологи Прикамья» в соцсети «ВКонтакте».

«Надгробие представляет из себя обрезанное дерево с обрубленными ветвями, с которого „свисает“ ткань с надписью „Анфиса Егоровна Кашина“. Предположительно, памятник изготовлен из мрамора и является любопытным образцом камнерезного дела: на ствол нанесены насечки, имитирующие кору дерева, надпись нанесена двумя видами шрифтов — один напоминает вязь, другой (им написана фамилия) — состоит из каллиграфически выведенных букв кириллицы», — сообщается в группе «Археологи Прикамья».

Высота «обрубленного ствола» составляет 57 сантиметров, а его диаметр — 32 сантиметра. На надгробии также имеется семь выступов в виде обрубленных ветвей. По словам работников музея, такой вид надгробия нехарактерен для здешних захоронений. Похожие упоминаются Кунгурским музеем. Их также можно встретить на Ивановском некрополе в Екатеринбурге. Такого рада памятники могли говорить о том, что умерший был последний в своем роде, либо это могла быть мать, чьи дети умерли раньше, чем она, поясняют исследователи.

Надгробие представляет из себя часть ствола дерева с обрубленными «ветвями»
Надгробие представляет из себя часть ствола дерева с обрубленными «ветвями»
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Надпись на «стволе» — надгробии гласит: «Анфиса Егоровна Кашина»
Надпись на «стволе» — надгробии гласит: «Анфиса Егоровна Кашина»
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В городе Чусовой Пермского края на закрытом кладбище найдено загадочное старинное надгробие в виде обрубленного ствола дерева. Захоронение было обнаружено подростками-волонтерами совместно с сотрудниками городского музея при обследовании погоста. Горожанам удалось расшифровать надпись на надгробии, говорится в группе региональной общественной организации «Археологи Прикамья» в соцсети «ВКонтакте». «Надгробие представляет из себя обрезанное дерево с обрубленными ветвями, с которого „свисает“ ткань с надписью „Анфиса Егоровна Кашина“. Предположительно, памятник изготовлен из мрамора и является любопытным образцом камнерезного дела: на ствол нанесены насечки, имитирующие кору дерева, надпись нанесена двумя видами шрифтов — один напоминает вязь, другой (им написана фамилия) — состоит из каллиграфически выведенных букв кириллицы», — сообщается в группе «Археологи Прикамья». Высота «обрубленного ствола» составляет 57 сантиметров, а его диаметр — 32 сантиметра. На надгробии также имеется семь выступов в виде обрубленных ветвей. По словам работников музея, такой вид надгробия нехарактерен для здешних захоронений. Похожие упоминаются Кунгурским музеем. Их также можно встретить на Ивановском некрополе в Екатеринбурге. Такого рада памятники могли говорить о том, что умерший был последний в своем роде, либо это могла быть мать, чьи дети умерли раньше, чем она, поясняют исследователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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