В Перми пассажирский автобус влетел в ограждение у дороги
В Перми городской пассажирский автобус протаранил дорожное ограждение. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Автобус влетел в столб на остановке Гимназия №2 на улице Юрша. Причины аварии пока не известны», — сообщение очевидцев опубликовано 6 октября вечером в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается.
Очевидцы сообщили о том, как автобус снес дорожное ограждение в Перми
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!