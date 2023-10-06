В Перми автобус протаранил дорожное ограждение. Фото

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Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
В Перми пассажирский автобус влетел в ограждение у дороги Фото:

В Перми городской пассажирский автобус протаранил дорожное ограждение. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Автобус влетел в столб на остановке Гимназия №2 на улице Юрша. Причины аварии пока не известны», — сообщение очевидцев опубликовано 6 октября вечером в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается.

Очевидцы сообщили о том, как автобус снес дорожное ограждение в Перми
Очевидцы сообщили о том, как автобус снес дорожное ограждение в Перми
Фото:

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В Перми городской пассажирский автобус протаранил дорожное ограждение. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Автобус влетел в столб на остановке Гимназия №2 на улице Юрша. Причины аварии пока не известны», — сообщение очевидцев опубликовано 6 октября вечером в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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