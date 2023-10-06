Губернатор ХМАО поручила разработать план строительства новой жд-магистрали

Губернатор Комарова поручила разработать план по строительству железнодорожной магистрали Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания окружного правительства поручила профильным органам исполнительной власти разработать с правительством Кемеровской области совместный план действий по строительству Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В связи с этим профильным департаментам — департаменту промышленности, департаменту экономического развития, департаменту дорожного хозяйства и транспорта нужно выработать с правительством Кемеровской области совместный план действий по реализации проекта. Это будет сделано после принятия соответствующего решения на уровне правительства РФ», — передает слова губернатора Комаровой пресс-служба на официальном сайте правительства.

По словам губернатора ХМАО, реализация проекта по строительству магистрали позволит выстроить новые логистические маршруты. Северно-Сибирская железнодорожная магистраль положительно повлияет на приток инвестиций в экономику региона.

Решение принято, чтобы исполнить поручение Президента России Владимира Путина, которое было дано 16 августа во время совещания правительства. Перечень документов опубликован на сайте президента РФ. Доклад должен быть предоставлен к 1 марта 2024 года.