Футболисту запретили дать интервью в футболке «За оргазмом на стадион!»

Российская премьер-лига (РПЛ) запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову появляться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!». Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов.
«РПЛ запретила Дмитрию Живоглядову появляться на предматчевую интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!» — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ». Интервью должно было состояться перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0).
Ранее российские футболисты Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов заключили контракты с футбольным клубом «Пари НН». Спортсмены присоединились к команде на правах свободных агентов. Они подписали соглашения до лета 2025 года, передает РТ.
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