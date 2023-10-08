08 октября 2023

Футболисту запретили дать интервью в футболке «За оргазмом на стадион!»

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Дмитрию Живоглядову запретили появляться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!» Фото:

Российская премьер-лига (РПЛ) запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову появляться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!». Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов.

«РПЛ запретила Дмитрию Живоглядову появляться на предматчевую интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!» — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ». Интервью должно было состояться перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0).

Ранее российские футболисты Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов заключили контракты с футбольным клубом «Пари НН». Спортсмены присоединились к команде на правах свободных агентов. Они подписали соглашения до лета 2025 года, передает РТ.

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Российская премьер-лига (РПЛ) запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову появляться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!». Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов. «РПЛ запретила Дмитрию Живоглядову появляться на предматчевую интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!» — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ». Интервью должно было состояться перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0). Ранее российские футболисты Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов заключили контракты с футбольным клубом «Пари НН». Спортсмены присоединились к команде на правах свободных агентов. Они подписали соглашения до лета 2025 года, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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