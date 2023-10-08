Прокуратура перечислила самые распространенные преступления в ХМАО

Прокуратура ХМАО отметила, что 50% преступлений в округе — кражи и мошенничества

09 октября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

По данным прокуратуры ХМАО, половина преступлений в округе — кражи и мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура ХМАО назвала самые распространенные преступления в округе. Сайт ведомства сообщает, что 50% совершенных в 2023 году преступлений — кражи и мошенничества. «Почти половину всех зарегистрированных за девять месяцев 2023 года уголовно наказуемых деяний в ХМАО составляют кражи и мошенничества. Значительно возросло количество преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», — указано в публикации прокуратуры ХМАО. Ведомство отметило, что да 2023 год в регионе зарегистрировано 15,5 тысяч преступлений. Показатель на 1,6% больше, чем в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО упала преступность после отмены особых льгот для мигрантов. В 2023 году составлено на 20% меньше протоколов за работу без патентов.

Прокуратура ХМАО назвала самые распространенные преступления в округе. Сайт ведомства сообщает, что 50% совершенных в 2023 году преступлений — кражи и мошенничества. «Почти половину всех зарегистрированных за девять месяцев 2023 года уголовно наказуемых деяний в ХМАО составляют кражи и мошенничества. Значительно возросло количество преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», — указано в публикации прокуратуры ХМАО. Ведомство отметило, что да 2023 год в регионе зарегистрировано 15,5 тысяч преступлений. Показатель на 1,6% больше, чем в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО упала преступность после отмены особых льгот для мигрантов. В 2023 году составлено на 20% меньше протоколов за работу без патентов.