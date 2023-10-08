Прокуратура перечислила самые распространенные преступления в ХМАО

Прокуратура ХМАО назвала самые распространенные преступления в округе. Сайт ведомства сообщает, что 50% совершенных в 2023 году преступлений — кражи и мошенничества.
«Почти половину всех зарегистрированных за девять месяцев 2023 года уголовно наказуемых деяний в ХМАО составляют кражи и мошенничества. Значительно возросло количество преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», — указано в публикации прокуратуры ХМАО.
Ведомство отметило, что да 2023 год в регионе зарегистрировано 15,5 тысяч преступлений. Показатель на 1,6% больше, чем в прошлом году.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО упала преступность после отмены особых льгот для мигрантов. В 2023 году составлено на 20% меньше протоколов за работу без патентов.
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