Жители ХМАО отказываются сдавать путевки в Египет

10 октября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Югорчане не отменяют уже приобретенные путевки в Египет Фото: Алена Полозова © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) не отменяют путевки в Египет, несмотря на обстрел автобуса с туристами в городе Александрия. Об этом журналисту URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес». «Отмен путевок в нашем агентстве не было. Одна туристка хотела съездить на экскурсию в Израиль из Египта, но, конечно, отказалась от этой идеи», — пояснил корреспонденту турагент. Несмотря на опасное соседство, югорчане не спешат прерывать текущий отдых в Египте и не меняют даты уже оформленных путевок. Уже с середины сентября наблюдается спад на билеты самых популярных направлений у югорчан — Египта и Турции. В некоторых турагентствах сообщают о том, что жители округа уже начинают планировать отдых на зимний период. Автобус с израильскими туристами был обстрелян в Египте 8 октября. Это произошло на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО не отказались от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. При этом на долю данного направления пришлось до 30% от всех заказов.

Жители Сургута (ХМАО) не отменяют путевки в Египет, несмотря на обстрел автобуса с туристами в городе Александрия. Об этом журналисту URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес». «Отмен путевок в нашем агентстве не было. Одна туристка хотела съездить на экскурсию в Израиль из Египта, но, конечно, отказалась от этой идеи», — пояснил корреспонденту турагент. Несмотря на опасное соседство, югорчане не спешат прерывать текущий отдых в Египте и не меняют даты уже оформленных путевок. Уже с середины сентября наблюдается спад на билеты самых популярных направлений у югорчан — Египта и Турции. В некоторых турагентствах сообщают о том, что жители округа уже начинают планировать отдых на зимний период. Автобус с израильскими туристами был обстрелян в Египте 8 октября. Это произошло на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО не отказались от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. При этом на долю данного направления пришлось до 30% от всех заказов.