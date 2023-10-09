09 октября 2023

Жители ХМАО отказываются сдавать путевки в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, египет, александрия
Югорчане не отменяют уже приобретенные путевки в Египет Фото:

Жители Сургута (ХМАО) не отменяют путевки в Египет, несмотря на обстрел автобуса с туристами в городе Александрия. Об этом журналисту URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес».

«Отмен путевок в нашем агентстве не было. Одна туристка хотела съездить на экскурсию в Израиль из Египта, но, конечно, отказалась от этой идеи», — пояснил корреспонденту турагент. Несмотря на опасное соседство, югорчане не спешат прерывать текущий отдых в Египте и не меняют даты уже оформленных путевок.

Уже с середины сентября наблюдается спад на билеты самых популярных направлений у югорчан — Египта и Турции. В некоторых турагентствах сообщают о том, что жители округа уже начинают планировать отдых на зимний период.

Автобус с израильскими туристами был обстрелян в Египте 8 октября. Это произошло на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.

Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО не отказались от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. При этом на долю данного направления пришлось до 30% от всех заказов.

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Жители Сургута (ХМАО) не отменяют путевки в Египет, несмотря на обстрел автобуса с туристами в городе Александрия. Об этом журналисту URA.RU рассказали в турагентстве «Семь чудес». «Отмен путевок в нашем агентстве не было. Одна туристка хотела съездить на экскурсию в Израиль из Египта, но, конечно, отказалась от этой идеи», — пояснил корреспонденту турагент. Несмотря на опасное соседство, югорчане не спешат прерывать текущий отдых в Египте и не меняют даты уже оформленных путевок. Уже с середины сентября наблюдается спад на билеты самых популярных направлений у югорчан — Египта и Турции. В некоторых турагентствах сообщают о том, что жители округа уже начинают планировать отдых на зимний период. Автобус с израильскими туристами был обстрелян в Египте 8 октября. Это произошло на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО не отказались от отпуска в Египте из-за акул-людоедов. При этом на долю данного направления пришлось до 30% от всех заказов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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