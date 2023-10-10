В Перми сотрудница силовых структур сбила артистов на переходе

10 октября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Пермские артисты попали в ДТП на пешеходном переходе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми сотрудница предположительно из органов внутренних дел сбила двух артистов на пешеходном переходе. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «112». «Под вечер сотрудница передвигалась на своем личном автомобиле по улице Островского в Перми. В этот момент дорогу переходили артисты Пермского театра. Женщина не пропустила пешеходов и сбила их», — указано в посте, опубликованном вечером 10 октября. В посте уточняется, что артистов осмотрели медики, у них диагностированы легкие травмы. От госпитализации они отказались. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.

В Перми сотрудница предположительно из органов внутренних дел сбила двух артистов на пешеходном переходе. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «112». «Под вечер сотрудница передвигалась на своем личном автомобиле по улице Островского в Перми. В этот момент дорогу переходили артисты Пермского театра. Женщина не пропустила пешеходов и сбила их», — указано в посте, опубликованном вечером 10 октября. В посте уточняется, что артистов осмотрели медики, у них диагностированы легкие травмы. От госпитализации они отказались. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.