В Перми сотрудница силовых структур сбила артистов на переходе

В Перми сотрудница предположительно из органов внутренних дел сбила двух артистов на пешеходном переходе. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «112».
«Под вечер сотрудница передвигалась на своем личном автомобиле по улице Островского в Перми. В этот момент дорогу переходили артисты Пермского театра. Женщина не пропустила пешеходов и сбила их», — указано в посте, опубликованном вечером 10 октября.
В посте уточняется, что артистов осмотрели медики, у них диагностированы легкие травмы. От госпитализации они отказались.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.
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