В Перми сотрудница силовых структур сбила артистов на переходе

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Виды города. Пермь, пешеходный переход, дорожный знак, перекресток, светофор, знак пешеходного перехода
Пермские артисты попали в ДТП на пешеходном переходе Фото:

В Перми сотрудница предположительно из органов внутренних дел сбила двух артистов на пешеходном переходе. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «112».

«Под вечер сотрудница передвигалась на своем личном автомобиле по улице Островского в Перми. В этот момент дорогу переходили артисты Пермского театра. Женщина не пропустила пешеходов и сбила их», — указано в посте, опубликованном вечером 10 октября.

В посте уточняется, что артистов осмотрели медики, у них диагностированы легкие травмы. От госпитализации они отказались.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.

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В Перми сотрудница предположительно из органов внутренних дел сбила двух артистов на пешеходном переходе. Информацию об этом опубликовал telegram-канал «112». «Под вечер сотрудница передвигалась на своем личном автомобиле по улице Островского в Перми. В этот момент дорогу переходили артисты Пермского театра. Женщина не пропустила пешеходов и сбила их», — указано в посте, опубликованном вечером 10 октября. В посте уточняется, что артистов осмотрели медики, у них диагностированы легкие травмы. От госпитализации они отказались. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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