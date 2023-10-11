Информации о пострадавших из-за пожара в Химках пока нет
В Химках в микрорайоне Подрезково загорелись торговые ряды на местном рынке. На место прибыли сотрудники МЧС.
«В Подрезково загорелись торговые ряды. Над округом поднимается столб черного дыма», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о площади пожара и о пострадавших пока нет.
URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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