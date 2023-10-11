На подмосковном рынке разгорелся сильный пожар. Видео 11 октября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 + Информации о пострадавших из-за пожара в Химках пока нет Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Химках в микрорайоне Подрезково загорелись торговые ряды на местном рынке. На место прибыли сотрудники МЧС. «В Подрезково загорелись торговые ряды. Над округом поднимается столб черного дыма», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о площади пожара и о пострадавших пока нет. URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. В Химках в микрорайоне Подрезково загорелись торговые ряды на местном рынке. На место прибыли сотрудники МЧС. «В Подрезково загорелись торговые ряды. Над округом поднимается столб черного дыма», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о площади пожара и о пострадавших пока нет. URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям