На подмосковном рынке разгорелся сильный пожар. Видео

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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара, пожарные
Информации о пострадавших из-за пожара в Химках пока нет Фото:

В Химках в микрорайоне Подрезково загорелись торговые ряды на местном рынке. На место прибыли сотрудники МЧС.

«В Подрезково загорелись торговые ряды. Над округом поднимается столб черного дыма», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о площади пожара и о пострадавших пока нет.

URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Химках в микрорайоне Подрезково загорелись торговые ряды на местном рынке. На место прибыли сотрудники МЧС. «В Подрезково загорелись торговые ряды. Над округом поднимается столб черного дыма», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Информации о площади пожара и о пострадавших пока нет. URA.RU направило запрос в МЧС России по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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