На автозаправках Пермского края подешевел бензин

12 октября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Стоимость автомобильного топлива в Пермском крае продолжает снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае снизилась стоимость автомобильного топлива. За период со 2 по 8 октября 2023 года средняя стоимость бензина на автозаправочных станциях стала ниже на 30 копеек. «Средняя потребительская цена на автомобильный бензин снизилась на 30 копеек — с 55,41 рублей до 55,11 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 29 копеек — с 50,33 руб. до 50,04 рублей, бензин АИ-95 на 45 копеек — с 54,91 рублей до 54,46 рублей. Стоимость дизельного топлива снизилась на 43 копейки — с 63,88 рублей до 63,45 рублей», — сообщил Росстат. Стоимость автомобильного топлива в Пермском крае начала снижаться в конце сентября 2023 год. Но ценовые показатели не вернулись на уровень июня, когда литр АИ-92 был дешевле на 1,38 рублей, литр АИ-95 — на 1,53 рубля.

В Пермском крае снизилась стоимость автомобильного топлива. За период со 2 по 8 октября 2023 года средняя стоимость бензина на автозаправочных станциях стала ниже на 30 копеек. «Средняя потребительская цена на автомобильный бензин снизилась на 30 копеек — с 55,41 рублей до 55,11 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 29 копеек — с 50,33 руб. до 50,04 рублей, бензин АИ-95 на 45 копеек — с 54,91 рублей до 54,46 рублей. Стоимость дизельного топлива снизилась на 43 копейки — с 63,88 рублей до 63,45 рублей», — сообщил Росстат. Стоимость автомобильного топлива в Пермском крае начала снижаться в конце сентября 2023 год. Но ценовые показатели не вернулись на уровень июня, когда литр АИ-92 был дешевле на 1,38 рублей, литр АИ-95 — на 1,53 рубля.