В Златоусте силовики открыли стрельбу, чтобы угомонить пьяного дебошира

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Полицейские воспользовались табельным оружием для предотвращения правонарушения Фото:

В Златоусте (Челябинская область) сотрудникам полиции пришлось воспользоваться служебным оружием, чтобы задержать пьяного дебошира, который пытался отбиться с помощью ножей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, после задержания мужчину доставили в больницу.

«Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом „О полиции“ один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя», — сообщила Волк.

Как отметила официальный представитель ведомства, полицию вызвали жители многоквартирного дома. Они сообщили, что мужчина ведет себя агрессивно и неадекватно. Он повредил дверь одной из квартир и разбил стекло. Зная криминальное прошлое дебошира, жители не решились сами успокаивать его.

Приехавшие полицейские пытались воззвать к разуму мужчины. Но он забаррикадировался и нанес сотруднику ножевое ранение. На место были вызваны медики. После задержания они оказали раненому полицейскому помощь и увезли в медучреждение подстреленного дебошира.

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В Златоусте (Челябинская область) сотрудникам полиции пришлось воспользоваться служебным оружием, чтобы задержать пьяного дебошира, который пытался отбиться с помощью ножей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, после задержания мужчину доставили в больницу. «Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом „О полиции“ один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя», — сообщила Волк. Как отметила официальный представитель ведомства, полицию вызвали жители многоквартирного дома. Они сообщили, что мужчина ведет себя агрессивно и неадекватно. Он повредил дверь одной из квартир и разбил стекло. Зная криминальное прошлое дебошира, жители не решились сами успокаивать его. Приехавшие полицейские пытались воззвать к разуму мужчины. Но он забаррикадировался и нанес сотруднику ножевое ранение. На место были вызваны медики. После задержания они оказали раненому полицейскому помощь и увезли в медучреждение подстреленного дебошира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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