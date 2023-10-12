В Златоусте силовики открыли стрельбу, чтобы угомонить пьяного дебошира

Полицейские воспользовались табельным оружием для предотвращения правонарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) сотрудникам полиции пришлось воспользоваться служебным оружием, чтобы задержать пьяного дебошира, который пытался отбиться с помощью ножей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, после задержания мужчину доставили в больницу.

«Вооруженный двумя ножами злоумышленник не реагировал на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия. В соответствии с законом „О полиции“ один из инспекторов применил огнестрельное оружие и обезвредил правонарушителя», — сообщила Волк.

Как отметила официальный представитель ведомства, полицию вызвали жители многоквартирного дома. Они сообщили, что мужчина ведет себя агрессивно и неадекватно. Он повредил дверь одной из квартир и разбил стекло. Зная криминальное прошлое дебошира, жители не решились сами успокаивать его.

Приехавшие полицейские пытались воззвать к разуму мужчины. Но он забаррикадировался и нанес сотруднику ножевое ранение. На место были вызваны медики. После задержания они оказали раненому полицейскому помощь и увезли в медучреждение подстреленного дебошира.