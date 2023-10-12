12 октября 2023

Премьер-министр Мишустин выделил Челябинской области квоту на мигрантов

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин разрешил принять в регионе 50 мигрантов в 2024 году Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением выделил Челябинской области квоту на мигрантов в 2024 году. Как следует из документа, размер квоты составил 50 человек.

«Установить на 2024 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 10 595 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по регионам. Количество разрешений в Челябинской области — 50», — отмечено в документе.

Больше всего разрешений получил Центральный федеральный округ — 3610 штук. На Урал разрешат приехать 540 человекам. При этом рекордсменами по количеству приезжих станут Москва (1500 разрешений), Московская область (750 разрешений) и Запорожская область (500 разрешений). В соседнюю Свердловскую область приедет 250 мигрантов.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением выделил Челябинской области квоту на мигрантов в 2024 году. Как следует из документа, размер квоты составил 50 человек. «Установить на 2024 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 10 595 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по регионам. Количество разрешений в Челябинской области — 50», — отмечено в документе. Больше всего разрешений получил Центральный федеральный округ — 3610 штук. На Урал разрешат приехать 540 человекам. При этом рекордсменами по количеству приезжих станут Москва (1500 разрешений), Московская область (750 разрешений) и Запорожская область (500 разрешений). В соседнюю Свердловскую область приедет 250 мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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