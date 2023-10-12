Бывшему вице-мэру Миасса Сороке утвердили обвинительный приговор

13 октября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Областной суд оставил обвинительный приговор Василию Сороке в силе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд 13 октября оставил без изменения обвинительный приговор бывшему вице-мэру Миасса Василию Сороке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, решение суда первой инстанции вступило в силу. «Суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Василия Сороки, оставил без изменения приговор Миасского горсуда от 18 июля 2023 года. Данным приговором он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в суде. Сороку задержали осенью 2021 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году, занимая пост заместителя главы Миасса, он незаконно передал в собственность коммерческой организации участки, расположенные на горнолыжном курорте «Солнечная долина». На них расположился комплекс «Бани мира». Лишь в 2022 году мэрия смогла узаконить данные участки. К тому времени Сорока уже полгода находился в СИЗО. Когда администрация смогла разобраться с документами на участки его выпустили под запрет определенных действий. А еще через несколько месяцев по делу Сороки начался судебный процесс, продлившийся больше года. В июле 2023 года Сороку признали виновным в инкриминируемом преступлении. Однако освободили от наказания из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд 13 октября оставил без изменения обвинительный приговор бывшему вице-мэру Миасса Василию Сороке. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, решение суда первой инстанции вступило в силу. «Суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Василия Сороки, оставил без изменения приговор Миасского горсуда от 18 июля 2023 года. Данным приговором он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в суде. Сороку задержали осенью 2021 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году, занимая пост заместителя главы Миасса, он незаконно передал в собственность коммерческой организации участки, расположенные на горнолыжном курорте «Солнечная долина». На них расположился комплекс «Бани мира». Лишь в 2022 году мэрия смогла узаконить данные участки. К тому времени Сорока уже полгода находился в СИЗО. Когда администрация смогла разобраться с документами на участки его выпустили под запрет определенных действий. А еще через несколько месяцев по делу Сороки начался судебный процесс, продлившийся больше года. В июле 2023 года Сороку признали виновным в инкриминируемом преступлении. Однако освободили от наказания из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.