Бывшего вице-мэра Миасса освободили от наказания

Василий Сорока избежал наказания за превышение должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего заместителя главы Миасса (Челябинская область) Василия Сороку 18 июля признали виновным в превышении должностных полномочий, но освободили от наказания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда, от наказания виде в виде одного года условного лишения свободы он освобожден из-за истечения срока давности преступления.

«Суд постановил признать Василия Сороку виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Назначить ему наказание в виде лишение свободы сроком на один год, которое считать условным с испытательным сроком один год. На основании ч.8 ст. 302 УПК РФ и п.„б“ ч.1 ст. 78 УК РФ освободить от наказания в связи с истечением срока давности», — сообщили URA.RU в суде.

Там отметили, что бывшему чиновнику отменили меру пресечения в виде запрета определенных действий и сняли арест с земельного участка и легкового автомобиля Сороки. Также его освободили от уплаты свыше 19,3 млн рублей администрации городского округа в счет возмещения причиненного преступлением ущерба. Иск мэрии остался неудовлетворенным.

Сорока был задержан в ноябре 2021 года. В 2016 году он, нарушив процедуру передачи участков, расположенных на горнолыжном курорте «Солнечная долина», в собственность, передал их коммерческой организации. На них были возведен комплекс «Бани мира». При этом участки были спорные. Только в мае 2022 года мэрия смогла узаконить их. После этого Сороку выпустили из СИЗО под запрет определенных действий.

До работы в мэрии Сорока сам руководил горнолыжным курортом «Солнечная долина». После увольнения из администрации занялся бизнесом. Возбуждению уголовного дела предшествовала проверка в администрации города и в «Солнечной долине».