Губернатор Комарова проконтролировала ход сдачи главного долгостроя ХМАО. Фото

Губернатор ХМАО проверила новый корпус Нижневартовской больницы

14 октября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

На сдачу хозяйственного блока окружной больницы приехала делегация властей округа и города Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В ходе визита в Нижневартовск (ХМАО), губернатор Югры Наталья Комарова посетила один из блоков нового здания окружной больницы, который сейчас проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором. Экскурсию для нее провел заместитель главврача по хозяйственной части Иван Конкин, передает корреспондент URA.RU. Губернатору Югры продемонстрировали блок Е, где находятся помещения пищеблока, прачечной и актовый зал. Конкин обратил внимание главы региона на то, что все закупленное оборудование соответствует всем современным стандартам. В прачечной установлены функциональные сушильные станки и полуавтоматические гладильные доски. А в пищеблоке будут использоваться наборы посуды для пациентов с автоматическим подогревом. Но Комарову смутил их блеклый внешний вид. «По мне, так скучно. Как-то бы раскрасить. Больница все-таки, настроение пациента играет колоссальную роль в выздоровлении», — подчеркнула Комарова. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на брифинге для журналистов сообщил, что блок Е должен быть в скором времени введен в эксплуатацию. «Сомнений нет, что проверка, которая пройдет 16 октября, пройдет положительно. Со стороны подрядчика осталось оформить исполнительную документацию. Самое главное — сработка систем противопожарной сигнализации, автоматизации и видеонаблюдения проведена, так как это послужило основным препятствием к сдаче в прошлый раз», — пояснил Ислаев. Ранее URA.RU писало о том, что блок Е Нижневартовской окружной больницы не смогли сдать с первого раза. Больница-долгострой не прошла экспертизу Жилстройнадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе визита в Нижневартовск (ХМАО), губернатор Югры Наталья Комарова посетила один из блоков нового здания окружной больницы, который сейчас проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором. Экскурсию для нее провел заместитель главврача по хозяйственной части Иван Конкин, передает корреспондент URA.RU. Губернатору Югры продемонстрировали блок Е, где находятся помещения пищеблока, прачечной и актовый зал. Конкин обратил внимание главы региона на то, что все закупленное оборудование соответствует всем современным стандартам. В прачечной установлены функциональные сушильные станки и полуавтоматические гладильные доски. А в пищеблоке будут использоваться наборы посуды для пациентов с автоматическим подогревом. Но Комарову смутил их блеклый внешний вид. «По мне, так скучно. Как-то бы раскрасить. Больница все-таки, настроение пациента играет колоссальную роль в выздоровлении», — подчеркнула Комарова. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на брифинге для журналистов сообщил, что блок Е должен быть в скором времени введен в эксплуатацию. «Сомнений нет, что проверка, которая пройдет 16 октября, пройдет положительно. Со стороны подрядчика осталось оформить исполнительную документацию. Самое главное — сработка систем противопожарной сигнализации, автоматизации и видеонаблюдения проведена, так как это послужило основным препятствием к сдаче в прошлый раз», — пояснил Ислаев. Ранее URA.RU писало о том, что блок Е Нижневартовской окружной больницы не смогли сдать с первого раза. Больница-долгострой не прошла экспертизу Жилстройнадзора.