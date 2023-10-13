Зоозащитница пожаловалась губернатору ХМАО на убийство собак в Нижневартовске

14 октября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Все города региона получают субсидии на создание приютов для бездомных животных Фото: Илья Московец © URA.RU Зооактивистка из Нижневартовска заявила, что перед приездом губернатора ХМАО Натальи Комаровой в городе массово убивали собак. Об этом девушка рассказала на встрече с главой региона. «К вашему приезду жестоким образом были зачищены улицы и промзоны нашего города от животных. Почему в нашем богатейшем регионе не выделяются деньги на приюты?» — сказала зооактивистка обращаясь к Комаровой. Трансляция ведется в аккаунте главы региона в соцсети в «ВКонтакте». Губернатор усомнилась в правдивости слов девушки и отметила, что до последнего момента никто не знал когда она приедет в Нижневартовск. Глава региона добавила, что все муниципалитеты получают субсидии на создание приютов. В свою очередь горожанка заявила, что приютов в Нижневартовске до сих пор нет. «Так создайте приют! Что значит помогите? Сами помогите всем! Я об этом не знаю, ответить точно сейчас не могу», — ответила Комарова на возражения зоозащитницы. Ранее на встрече с жителями Нижневартовска губернатор Наталья Комарова сообщила, что к 2025 году в округе не должно остаться животных без владельцев. Глава региона считает, что граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание и нести наказание, если не выполняют своих обязательств.

Зооактивистка из Нижневартовска заявила, что перед приездом губернатора ХМАО Натальи Комаровой в городе массово убивали собак. Об этом девушка рассказала на встрече с главой региона. «К вашему приезду жестоким образом были зачищены улицы и промзоны нашего города от животных. Почему в нашем богатейшем регионе не выделяются деньги на приюты?» — сказала зооактивистка обращаясь к Комаровой. Трансляция ведется в аккаунте главы региона в соцсети в «ВКонтакте». Губернатор усомнилась в правдивости слов девушки и отметила, что до последнего момента никто не знал когда она приедет в Нижневартовск. Глава региона добавила, что все муниципалитеты получают субсидии на создание приютов. В свою очередь горожанка заявила, что приютов в Нижневартовске до сих пор нет. «Так создайте приют! Что значит помогите? Сами помогите всем! Я об этом не знаю, ответить точно сейчас не могу», — ответила Комарова на возражения зоозащитницы. Ранее на встрече с жителями Нижневартовска губернатор Наталья Комарова сообщила, что к 2025 году в округе не должно остаться животных без владельцев. Глава региона считает, что граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание и нести наказание, если не выполняют своих обязательств.