13 октября 2023

Зоозащитница пожаловалась губернатору ХМАО на убийство собак в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы Парковая и Фабричная в Верхней Пышме. Верхняя Пышма, собака, дворняга, бездомная собака
Все города региона получают субсидии на создание приютов для бездомных животных Фото:

Зооактивистка из Нижневартовска заявила, что перед приездом губернатора ХМАО Натальи Комаровой в городе массово убивали собак. Об этом девушка рассказала на встрече с главой региона.

«К вашему приезду жестоким образом были зачищены улицы и промзоны нашего города от животных. Почему в нашем богатейшем регионе не выделяются деньги на приюты?» — сказала зооактивистка обращаясь к Комаровой. Трансляция ведется в аккаунте главы региона в соцсети в «ВКонтакте».

Губернатор усомнилась в правдивости слов девушки и отметила, что до последнего момента никто не знал когда она приедет в Нижневартовск. Глава региона добавила, что все муниципалитеты получают субсидии на создание приютов.

В свою очередь горожанка заявила, что приютов в Нижневартовске до сих пор нет. «Так создайте приют! Что значит помогите? Сами помогите всем! Я об этом не знаю, ответить точно сейчас не могу», — ответила Комарова на возражения зоозащитницы.

Ранее на встрече с жителями Нижневартовска губернатор Наталья Комарова сообщила, что к 2025 году в округе не должно остаться животных без владельцев. Глава региона считает, что граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание и нести наказание, если не выполняют своих обязательств.

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Зооактивистка из Нижневартовска заявила, что перед приездом губернатора ХМАО Натальи Комаровой в городе массово убивали собак. Об этом девушка рассказала на встрече с главой региона. «К вашему приезду жестоким образом были зачищены улицы и промзоны нашего города от животных. Почему в нашем богатейшем регионе не выделяются деньги на приюты?» — сказала зооактивистка обращаясь к Комаровой. Трансляция ведется в аккаунте главы региона в соцсети в «ВКонтакте». Губернатор усомнилась в правдивости слов девушки и отметила, что до последнего момента никто не знал когда она приедет в Нижневартовск. Глава региона добавила, что все муниципалитеты получают субсидии на создание приютов. В свою очередь горожанка заявила, что приютов в Нижневартовске до сих пор нет. «Так создайте приют! Что значит помогите? Сами помогите всем! Я об этом не знаю, ответить точно сейчас не могу», — ответила Комарова на возражения зоозащитницы. Ранее на встрече с жителями Нижневартовска губернатор Наталья Комарова сообщила, что к 2025 году в округе не должно остаться животных без владельцев. Глава региона считает, что граждане, которые заводят себе питомца должны взять на себя ответственность за его содержание и нести наказание, если не выполняют своих обязательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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