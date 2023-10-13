Мэр Нижневартовска доложил губернатору ХМАО о планах на 2024 год

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на встрече с главой округа Натальей Комаровой озвучил главные задачи, стоящие перед городскими властями в 2024 году. Среди них обновление общественного транспорта, а также продолжение реконструкции набережной и создание Аллеи Памяти.
«Рассказал Губернатору Югры Наталье Комаровой о планах на 2024 год. Наши главные планы на 2024 год: реконструкция 3 этапа Бульвара на Набережной и создание Аллеи Памяти, обновление общественного транспорта», — сообщил Кощенко содержание беседы в своем telegram-канале.
Помимо этого, в следующем году планируется завершить строительство центра боевых искусств и продолжить возведение многофункционального спортивного комплекса. На встрече с губернатором был также затронут жилищный вопрос. Комарова поблагодарила власти Нижневартовска за оперативное создание нормативной базы для выполнения окружного закона о первоочередном переселении участников СВО и их семей из аварийных домов.
Ранее глава ХМАО Наталья Комарова прибыла с рабочим визитом Нижневартовск. Одним из основных мероприятий стало посещение нового здания окружной больницы. В настоящее время блок Е, где находятся помещения пищеблока, прачечная и актовый зал, проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором. Экскурсию для губернатора Югры провел заместитель главврача по хозяйственной части Иван Конкин.
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