13 октября 2023

Мэр Нижневартовска доложил губернатору ХМАО о планах на 2024 год

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Встреча прошла в рамках рабочей поездки Комаровой в Нижневартовск Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на встрече с главой округа Натальей Комаровой озвучил главные задачи, стоящие перед городскими властями в 2024 году. Среди них обновление общественного транспорта, а также продолжение реконструкции набережной и создание Аллеи Памяти.

«Рассказал Губернатору Югры Наталье Комаровой о планах на 2024 год. Наши главные планы на 2024 год: реконструкция 3 этапа Бульвара на Набережной и создание Аллеи Памяти, обновление общественного транспорта», — сообщил Кощенко содержание беседы в своем telegram-канале.

Помимо этого, в следующем году планируется завершить строительство центра боевых искусств и продолжить возведение многофункционального спортивного комплекса. На встрече с губернатором был также затронут жилищный вопрос. Комарова поблагодарила власти Нижневартовска за оперативное создание нормативной базы для выполнения окружного закона о первоочередном переселении участников СВО и их семей из аварийных домов.

Ранее глава ХМАО Наталья Комарова прибыла с рабочим визитом Нижневартовск. Одним из основных мероприятий стало посещение нового здания окружной больницы. В настоящее время блок Е, где находятся помещения пищеблока, прачечная и актовый зал, проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором. Экскурсию для губернатора Югры провел заместитель главврача по хозяйственной части Иван Конкин.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на встрече с главой округа Натальей Комаровой озвучил главные задачи, стоящие перед городскими властями в 2024 году. Среди них обновление общественного транспорта, а также продолжение реконструкции набережной и создание Аллеи Памяти. «Рассказал Губернатору Югры Наталье Комаровой о планах на 2024 год. Наши главные планы на 2024 год: реконструкция 3 этапа Бульвара на Набережной и создание Аллеи Памяти, обновление общественного транспорта», — сообщил Кощенко содержание беседы в своем telegram-канале. Помимо этого, в следующем году планируется завершить строительство центра боевых искусств и продолжить возведение многофункционального спортивного комплекса. На встрече с губернатором был также затронут жилищный вопрос. Комарова поблагодарила власти Нижневартовска за оперативное создание нормативной базы для выполнения окружного закона о первоочередном переселении участников СВО и их семей из аварийных домов. Ранее глава ХМАО Наталья Комарова прибыла с рабочим визитом Нижневартовск. Одним из основных мероприятий стало посещение нового здания окружной больницы. В настоящее время блок Е, где находятся помещения пищеблока, прачечная и актовый зал, проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором. Экскурсию для губернатора Югры провел заместитель главврача по хозяйственной части Иван Конкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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