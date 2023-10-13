Мэр Нижневартовска доложил губернатору ХМАО о планах на 2024 год

14 октября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Комаровой в Нижневартовск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на встрече с главой округа Натальей Комаровой озвучил главные задачи, стоящие перед городскими властями в 2024 году. Среди них обновление общественного транспорта, а также продолжение реконструкции набережной и создание Аллеи Памяти. «Рассказал Губернатору Югры Наталье Комаровой о планах на 2024 год. Наши главные планы на 2024 год: реконструкция 3 этапа Бульвара на Набережной и создание Аллеи Памяти, обновление общественного транспорта», — сообщил Кощенко содержание беседы в своем telegram-канале. Помимо этого, в следующем году планируется завершить строительство центра боевых искусств и продолжить возведение многофункционального спортивного комплекса. На встрече с губернатором был также затронут жилищный вопрос. Комарова поблагодарила власти Нижневартовска за оперативное создание нормативной базы для выполнения окружного закона о первоочередном переселении участников СВО и их семей из аварийных домов. Ранее глава ХМАО Наталья Комарова прибыла с рабочим визитом Нижневартовск. Одним из основных мероприятий стало посещение нового здания окружной больницы. В настоящее время блок Е, где находятся помещения пищеблока, прачечная и актовый зал, проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором. Экскурсию для губернатора Югры провел заместитель главврача по хозяйственной части Иван Конкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на встрече с главой округа Натальей Комаровой озвучил главные задачи, стоящие перед городскими властями в 2024 году. Среди них обновление общественного транспорта, а также продолжение реконструкции набережной и создание Аллеи Памяти. «Рассказал Губернатору Югры Наталье Комаровой о планах на 2024 год. Наши главные планы на 2024 год: реконструкция 3 этапа Бульвара на Набережной и создание Аллеи Памяти, обновление общественного транспорта», — сообщил Кощенко содержание беседы в своем telegram-канале. Помимо этого, в следующем году планируется завершить строительство центра боевых искусств и продолжить возведение многофункционального спортивного комплекса. На встрече с губернатором был также затронут жилищный вопрос. Комарова поблагодарила власти Нижневартовска за оперативное создание нормативной базы для выполнения окружного закона о первоочередном переселении участников СВО и их семей из аварийных домов. Ранее глава ХМАО Наталья Комарова прибыла с рабочим визитом Нижневартовск. Одним из основных мероприятий стало посещение нового здания окружной больницы. В настоящее время блок Е, где находятся помещения пищеблока, прачечная и актовый зал, проходит процедуру итоговой проверки окружным Жилстройнадзором. Экскурсию для губернатора Югры провел заместитель главврача по хозяйственной части Иван Конкин.