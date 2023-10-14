14 октября 2023
13 октября 2023

Губернатор Наталья Комарова раскрыла, в чем заключаются ее «суперсилы»

Губернатор Комарова: мои «суперсилы» — это профессия, честность и любовь к людям
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Губернатор Комарова назвала любовь к людям своей суперсилой Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Мегиона (ХМАО) рассказала, что ее «суперсилами», которые помогают ей по жизни, являются профессия, честность и любовь к людям. Такой ответ она дала юному жителю города.

«Спасибо моим папе и маме, которые дали мне то, что пригодилось в жизни. Второе — очень важно иметь профессию, третье — быть честным, а последнее — любить всех без исключения», — сказала губернатор. Такой ответ она дала юному жителю города на вопрос о том, какие у нее есть уникальные качества, «некая суперсила», которая помогает по жизни.

Ранее губернатор Комарова во время встречи с жителями Радужного поддержала идею создания в городе памятника врачам к юбилею городского здравоохранения. Глава города Наталья Гулина дополнила, что проблем в создании памятника нет. Осталось только определиться с местом для него и решить, как он будет выглядеть.

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Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Мегиона (ХМАО) рассказала, что ее «суперсилами», которые помогают ей по жизни, являются профессия, честность и любовь к людям. Такой ответ она дала юному жителю города. «Спасибо моим папе и маме, которые дали мне то, что пригодилось в жизни. Второе — очень важно иметь профессию, третье — быть честным, а последнее — любить всех без исключения», — сказала губернатор. Такой ответ она дала юному жителю города на вопрос о том, какие у нее есть уникальные качества, «некая суперсила», которая помогает по жизни. Ранее губернатор Комарова во время встречи с жителями Радужного поддержала идею создания в городе памятника врачам к юбилею городского здравоохранения. Глава города Наталья Гулина дополнила, что проблем в создании памятника нет. Осталось только определиться с местом для него и решить, как он будет выглядеть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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