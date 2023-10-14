Губернатор Наталья Комарова раскрыла, в чем заключаются ее «суперсилы»

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Мегиона (ХМАО) рассказала, что ее «суперсилами», которые помогают ей по жизни, являются профессия, честность и любовь к людям. Такой ответ она дала юному жителю города.
«Спасибо моим папе и маме, которые дали мне то, что пригодилось в жизни. Второе — очень важно иметь профессию, третье — быть честным, а последнее — любить всех без исключения», — сказала губернатор. Такой ответ она дала юному жителю города на вопрос о том, какие у нее есть уникальные качества, «некая суперсила», которая помогает по жизни.
Ранее губернатор Комарова во время встречи с жителями Радужного поддержала идею создания в городе памятника врачам к юбилею городского здравоохранения. Глава города Наталья Гулина дополнила, что проблем в создании памятника нет. Осталось только определиться с местом для него и решить, как он будет выглядеть.
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