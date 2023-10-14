14 октября 2023
13 октября 2023

Губернатор Комарова поддержала идею создания памятника врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал и награждение конкурса профессионального мастерства энергетиков. Нижневартовск
Наталья Комарова поддержала идею возведения памятника врачам в Радужном Фото:

Губернатор Наталья Комарова во время встречи с жителями Радужного (ХМАО) поддержала идею создания памятника врачам. Видео с мероприятия она опубликовала в своих соцсетях.

«Вы получили аплодисменты, значит, ваш проект поддерживают жители Радужного. Получается, что это ваш приоритетный проект на следующий год», — сказала губернатор Югры на встрече с жителями города. Такой ответ Наталья Комарова дала на вопрос жительницы Радужного о строительстве мемориала врачам в городе к юбилею здравоохранения.

Глава города Наталья Гулина дополнила, что проблем в создании памятника нет. Однако она дополнила, что необходимо определиться с местом его расположения. А также нужно будет согласовать его вид.

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Губернатор Наталья Комарова во время встречи с жителями Радужного (ХМАО) поддержала идею создания памятника врачам. Видео с мероприятия она опубликовала в своих соцсетях. «Вы получили аплодисменты, значит, ваш проект поддерживают жители Радужного. Получается, что это ваш приоритетный проект на следующий год», — сказала губернатор Югры на встрече с жителями города. Такой ответ Наталья Комарова дала на вопрос жительницы Радужного о строительстве мемориала врачам в городе к юбилею здравоохранения. Глава города Наталья Гулина дополнила, что проблем в создании памятника нет. Однако она дополнила, что необходимо определиться с местом его расположения. А также нужно будет согласовать его вид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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