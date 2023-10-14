Губернатор Комарова поддержала идею создания памятника врачам

Губернатор Наталья Комарова во время встречи с жителями Радужного (ХМАО) поддержала идею создания памятника врачам. Видео с мероприятия она опубликовала в своих соцсетях.
«Вы получили аплодисменты, значит, ваш проект поддерживают жители Радужного. Получается, что это ваш приоритетный проект на следующий год», — сказала губернатор Югры на встрече с жителями города. Такой ответ Наталья Комарова дала на вопрос жительницы Радужного о строительстве мемориала врачам в городе к юбилею здравоохранения.
Глава города Наталья Гулина дополнила, что проблем в создании памятника нет. Однако она дополнила, что необходимо определиться с местом его расположения. А также нужно будет согласовать его вид.
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