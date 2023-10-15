Военный эксперт рассказал, как ВС РФ изматывают ВСУ у Купянска и Авдеевки

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ изматывают ВСУ у Авдеевки и Купянска

16 октября 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ успешно действует в обороне Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные успешно изматывают противника активными оборонительными действиями на запорожском направлении, одновременно прощупывая его военный потенциал. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. «Наши бойцы сейчас ищут слабые места ВСУ, куда можно будет нанести удар. Это происходит по всей линии боевого соприкосновения. Это касается и Купянска, и Авдеевки. Сейчас мы возвращаем то, что оказалось в серой зоне, что противник сумел в течение четырех с лишним месяцев взять», — рассказал «Известиям» Дандыкин. Эксперт подчеркнул, что на данном этапе идет изматывание противника, который при этом несет ощутимые потери. По его словам, речь идет об уничтожении четырех-пяти бригад противника в месяц. Ранее URA.RU сообщало о потере ВСУ контроля над населенным пунктом Работино на запорожском направлении. Вооруженные силы РФ улучшили свое положение на купянском, и авдеевском направлениях.

Российские военные успешно изматывают противника активными оборонительными действиями на запорожском направлении, одновременно прощупывая его военный потенциал. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. «Наши бойцы сейчас ищут слабые места ВСУ, куда можно будет нанести удар. Это происходит по всей линии боевого соприкосновения. Это касается и Купянска, и Авдеевки. Сейчас мы возвращаем то, что оказалось в серой зоне, что противник сумел в течение четырех с лишним месяцев взять», — рассказал «Известиям» Дандыкин. Эксперт подчеркнул, что на данном этапе идет изматывание противника, который при этом несет ощутимые потери. По его словам, речь идет об уничтожении четырех-пяти бригад противника в месяц. Ранее URA.RU сообщало о потере ВСУ контроля над населенным пунктом Работино на запорожском направлении. Вооруженные силы РФ улучшили свое положение на купянском, и авдеевском направлениях.