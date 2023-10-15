15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

В Перми украденный в Екатеринбурге Toyota Land Cruiser продали за полмиллиона

Пермяк, купив украденный внедорожник, оказался на скамье подсудимых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, toyota, тойота, тойота хайлендер, toyota highlander
Внедорожник после угона потерял в цене почти 3 млн рублей Фото:

Автоугонщики в Перми продали за полмиллиона рублей украденный в Свердловской области внедорожник Toyota Land Cruiser 150 стоимостью более 3 млн рублей. От такой выгодной покупки не отказался один из жителей Прикамья, зная, что машина в угоне. Из-за этого он оказался на скамье подсудимых, рассказали в Мотовилихинском районном суде Перми. При этом самих угонщиков так и не нашли.

«Неустановленные лица в Свердловской области тайно похитили автомобиль „Тойота Ланд Крузер 150“ стоимостью 3 300 000 рублей. На другой день уже в Мотовилихинском районе г. Перми неизвестный предложил гражданину П. купить данный автомобиль по заниженной стоимости — 500 000 рублей, предупредив, что он был ранее украден. Подсудимый согласился», — говорится на сайте суда.

В суде пермяк признал вину. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автоугонщики в Перми продали за полмиллиона рублей украденный в Свердловской области внедорожник Toyota Land Cruiser 150 стоимостью более 3 млн рублей. От такой выгодной покупки не отказался один из жителей Прикамья, зная, что машина в угоне. Из-за этого он оказался на скамье подсудимых, рассказали в Мотовилихинском районном суде Перми. При этом самих угонщиков так и не нашли. «Неустановленные лица в Свердловской области тайно похитили автомобиль „Тойота Ланд Крузер 150“ стоимостью 3 300 000 рублей. На другой день уже в Мотовилихинском районе г. Перми неизвестный предложил гражданину П. купить данный автомобиль по заниженной стоимости — 500 000 рублей, предупредив, что он был ранее украден. Подсудимый согласился», — говорится на сайте суда. В суде пермяк признал вину. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...