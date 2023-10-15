В Перми украденный в Екатеринбурге Toyota Land Cruiser продали за полмиллиона

Автоугонщики в Перми продали за полмиллиона рублей украденный в Свердловской области внедорожник Toyota Land Cruiser 150 стоимостью более 3 млн рублей. От такой выгодной покупки не отказался один из жителей Прикамья, зная, что машина в угоне. Из-за этого он оказался на скамье подсудимых, рассказали в Мотовилихинском районном суде Перми. При этом самих угонщиков так и не нашли.
«Неустановленные лица в Свердловской области тайно похитили автомобиль „Тойота Ланд Крузер 150“ стоимостью 3 300 000 рублей. На другой день уже в Мотовилихинском районе г. Перми неизвестный предложил гражданину П. купить данный автомобиль по заниженной стоимости — 500 000 рублей, предупредив, что он был ранее украден. Подсудимый согласился», — говорится на сайте суда.
В суде пермяк признал вину. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы.
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