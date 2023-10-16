16 октября 2023

Челябинку лишили диплома из-за взяток преподавателю во время учебы

© Служба новостей «URA.RU»
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Диплом о высшем образовании. Челябинск, диплом, образование, вуз, высшее образование, красный диплом
От бывшей студентки потребовали вернуть диплом Фото:

Выпускницу ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» лишили диплома из-за вскрывшихся эпизодов дачи взяток одному из преподавателей во время обучения. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе прокуратуры региона, ей аннулировали все результаты аттестации.

«Студентка передавала взятки преподавателю для организации и оформления успешной сдачи сессии, экзамена, зачета и государственного итогового экзамена без фактического прохождения экзаменационных испытаний и проверки знаний. В результате чего была необоснованно допущена к итоговой аттестации с последующей выдачей диплома о высшем образовании с правом осуществления профессиональной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что после выявления всех нарушений, прокуратура подала иск к бывшей студентке и к образовательному учреждению. Суд, рассмотрев все материалы, признал диплом недействительным. Студентку обязали отдать оригинал документа. А университету поручили исключить записи в учетных документах о выдаче диплома с последующим уничтожением.

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Выпускницу ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» лишили диплома из-за вскрывшихся эпизодов дачи взяток одному из преподавателей во время обучения. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе прокуратуры региона, ей аннулировали все результаты аттестации. «Студентка передавала взятки преподавателю для организации и оформления успешной сдачи сессии, экзамена, зачета и государственного итогового экзамена без фактического прохождения экзаменационных испытаний и проверки знаний. В результате чего была необоснованно допущена к итоговой аттестации с последующей выдачей диплома о высшем образовании с правом осуществления профессиональной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что после выявления всех нарушений, прокуратура подала иск к бывшей студентке и к образовательному учреждению. Суд, рассмотрев все материалы, признал диплом недействительным. Студентку обязали отдать оригинал документа. А университету поручили исключить записи в учетных документах о выдаче диплома с последующим уничтожением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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