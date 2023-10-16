Челябинку лишили диплома из-за взяток преподавателю во время учебы

Выпускницу ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» лишили диплома из-за вскрывшихся эпизодов дачи взяток одному из преподавателей во время обучения. Как сообщили URA.RU 17 октября в пресс-службе прокуратуры региона, ей аннулировали все результаты аттестации.
«Студентка передавала взятки преподавателю для организации и оформления успешной сдачи сессии, экзамена, зачета и государственного итогового экзамена без фактического прохождения экзаменационных испытаний и проверки знаний. В результате чего была необоснованно допущена к итоговой аттестации с последующей выдачей диплома о высшем образовании с правом осуществления профессиональной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что после выявления всех нарушений, прокуратура подала иск к бывшей студентке и к образовательному учреждению. Суд, рассмотрев все материалы, признал диплом недействительным. Студентку обязали отдать оригинал документа. А университету поручили исключить записи в учетных документах о выдаче диплома с последующим уничтожением.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.