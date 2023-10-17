В Челябинской области к газу подключат 109 ФАПов, школ и детских садов

Голубое топливо придет на котельные, отапливающие социальные объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области к газу подключат 109 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), школ, амбулаторий и детских садов. Об этом URA.RU сообщили 17 октября в пресс-службе законодательного собрания региона.

«С марта 2023 года появилась возможность в рамках догазификации подключать к газу социальные объекты и котельные, обеспечивающие теплом такие объекты. Предусмотрено бесплатное подключение к газу фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, кабинетов врачей общей практики и врачебных амбулаторий, а также котельных, которые обеспечивают теплом и горячей водой детские сады, школы и медицинские организации. На территории Челябинской области расположено 109 таких объектов. По состоянию на октябрь 2023 года подано 12 заявок на догазификацию, из них принято в работу восемь заявок, заключено четыре договора», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Комитет законодательного собрания по строительной политике и ЖКХ 17 октября обсудил итоги реализации программы догазификации в регионе. Эта тема находится на постоянном контроле у депутатов.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Александр Мотовилов, в настоящий момент от муниципалитетов на догазификацию социальных объектов подано 12 заявок. И сегодня в Карталинском муниципальном районе газовые сети доведены до двух объектов социальной инфраструктуры. Будут газифицированы фельдшерский пункт в поселке Мичуринском и врачебная амбулатория в селе Анненское. Это означает, что голубое топливо на социальные объекты поступит уже в ближайшее время. В итоге сельские поселения получат экономию за счет отопления, а медицинская помощь будет оказываться в комфортных условиях.

На заседании комитета было отмечено, что уровень газификации в Челябинской области выше среднего российского показателя. Он составляет 77,1% (по Российской Федерации — 73%).

Более 900 миллионов рублей будет направлено в регионе в 2023 году на строительство объектов газификации и их проектирование. Всего в текущем году планируется построить не менее 600 километров сетей газораспределения.

Впервые получат газ в 23 населенных пунктах Агаповского, Аргаяшского, Ашинского, Варненского, Верхнеуральского, Еткульского, Карталинского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Троицкого и Уйского районов. Возможность подключиться к газу по государственной программе получат более трех тысяч домовладений.

По инициативе губернатора Алексея Текслера 15 категориям жителей Челябинской области предоставляется единовременная социальная выплата на оплату приобретения и установки внутридомового газового оборудования. Участникам специальной военной операции — 200 тысяч рублей, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и иным социально-незащищенным категориям граждан — 150 тысяч рублей.

Единовременная социальная выплата предоставляется также на оплату приобретения оборудования для устройства системы отопления в жилом доме. За период с 2021 года по октябрь 2023 года единовременную социальную выплату получили 3870 человек на общую сумму 359,7 миллиона рублей.