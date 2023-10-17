В Челябинске названы районы с самым дорогим и самым дешевым жильем. Скрин

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В Челябинске самое дорогое жилье продается в Центральном районе, самое дешевое — в Металлургическом Фото:

По итогам сентября 2023 самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья продаются в Центральном и Калининском, наиболее доступное жилье можно найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. В центре квартиры на вторичном рынке продаются по цене 94 тысячи рублей за квадратный метр, жилье на ЧМЗ обойдется в 69 тысяч рублей за квадрат, сообщили аналитики агентства недвижимости.

«В сентябре 2023 лидером по стоимости жилья на вторичном рынке в Челябинске стал Центральный район — 94 603 рубля за квадратный метр. На втором месте Калининский район, где стоимость жилья составила 87 тысяч 761 рубль за „квадрат“. Дешевле всего на вторичном рынке можно купить квартиру в Тракторозаводском (78 тысяч рублей за квадратный метр) и в Металлургическом (69 тысяч 244 рубля за квадратный метр) районах», — сообщается в исследовании агентства недвижимости «Этажи».

При этом средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Челябинске в сентябре составила 83 тысячи 773 рубля за квадратный метр. По сравнению с августом 2023 года она увеличилась на 3 тысячи 775 рублей за «квадрат». Средняя цена продажи квартир на вторичном рынке составила 3 млн 568 тысяч рублей.

В Челябинске 4 из 8 рассматриваемых районов имеют среднюю удельную цену квадратного метра ниже, чем в среднем по рынку
В Челябинске 4 из 8 рассматриваемых районов имеют среднюю удельную цену квадратного метра ниже, чем в среднем по рынку

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По итогам сентября 2023 самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья продаются в Центральном и Калининском, наиболее доступное жилье можно найти в Тракторозаводском и Металлургическом районах. В центре квартиры на вторичном рынке продаются по цене 94 тысячи рублей за квадратный метр, жилье на ЧМЗ обойдется в 69 тысяч рублей за квадрат, сообщили аналитики агентства недвижимости. «В сентябре 2023 лидером по стоимости жилья на вторичном рынке в Челябинске стал Центральный район — 94 603 рубля за квадратный метр. На втором месте Калининский район, где стоимость жилья составила 87 тысяч 761 рубль за „квадрат“. Дешевле всего на вторичном рынке можно купить квартиру в Тракторозаводском (78 тысяч рублей за квадратный метр) и в Металлургическом (69 тысяч 244 рубля за квадратный метр) районах», — сообщается в исследовании агентства недвижимости «Этажи». При этом средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Челябинске в сентябре составила 83 тысячи 773 рубля за квадратный метр. По сравнению с августом 2023 года она увеличилась на 3 тысячи 775 рублей за «квадрат». Средняя цена продажи квартир на вторичном рынке составила 3 млн 568 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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