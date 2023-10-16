Пермяка настигла расплата за преступление, совершенное 20 лет назад

17 октября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми за преступление, совершенное 20 лет назад, осужден 39-летний горожанин. В сентябре 2003 года мужчина, которому на тот момент было 19 лет, до смерти избил возле кафе в Кировском районе города незнакомца. Участие в избиении, помимо осужденного, принимали еще шесть человек, сказано в официальном аккаунте СУ СК по Пермскому краю в Telegram. «В вечернее время семеро молодых людей, находясь возле кафе, в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее им незнакомым 19-летним местным жителем, повалили потерпевшего на землю и нанесли ему руками, ногами, палками и иными предметами множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. Виновный, скрывшийся от органов предварительного следствия, длительное время находился в розыске, однако в сентябре 2022 года был задержан в городе Екатеринбург, этапирован в город Пермь и заключен под стражу», — информирует пресс-служба ведомства. Суд признал пермяка виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчину приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Еще пятеро фигурантов уголовного дела были осуждены в 2004—2005 годах. Один из нападавших сейчас находится в розыске. Уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми за преступление, совершенное 20 лет назад, осужден 39-летний горожанин. В сентябре 2003 года мужчина, которому на тот момент было 19 лет, до смерти избил возле кафе в Кировском районе города незнакомца. Участие в избиении, помимо осужденного, принимали еще шесть человек, сказано в официальном аккаунте СУ СК по Пермскому краю в Telegram. «В вечернее время семеро молодых людей, находясь возле кафе, в ходе внезапно возникшего конфликта с ранее им незнакомым 19-летним местным жителем, повалили потерпевшего на землю и нанесли ему руками, ногами, палками и иными предметами множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. Виновный, скрывшийся от органов предварительного следствия, длительное время находился в розыске, однако в сентябре 2022 года был задержан в городе Екатеринбург, этапирован в город Пермь и заключен под стражу», — информирует пресс-служба ведомства. Суд признал пермяка виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчину приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Еще пятеро фигурантов уголовного дела были осуждены в 2004—2005 годах. Один из нападавших сейчас находится в розыске. Уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство.