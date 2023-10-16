16 октября 2023

Пермские следователи обновили аккаунт, куда можно сообщить о преступлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Силовики принимают обращения в круглосуточном режиме Фото:

Следователи обновили аккаунт для направления обращений от пермяков. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.

«Подать обращение в ведомство можно, написав сообщение через аккаунт следственного управления, — говорится в telegram-канале. В пресс-службе управления URA.RU сообщили, что обращения от граждан, в том числе через Telegram, принимались и ранее.

Офицеры СУ СК отмечают, что принимают во внимание популярность социальных сетей. Ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление не только через Telegram, но и в аккаунт ведомства в социальной сети «ВКонтакте» «Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также обращение можно через официальный сайт регионального управления или опустить письмо в почтовый ящик, который размещен на здании каждого следственного отдела. Для граждан, желающих сообщить о противоправных действиях по телефону, работают несколько горячих линий, номера которых опубликованы на сайте СУ СК по Пермскому краю. Все обращения принимаются в круглосуточном режиме.

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Следователи обновили аккаунт для направления обращений от пермяков. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «Подать обращение в ведомство можно, написав сообщение через аккаунт следственного управления, — говорится в telegram-канале. В пресс-службе управления URA.RU сообщили, что обращения от граждан, в том числе через Telegram, принимались и ранее. Офицеры СУ СК отмечают, что принимают во внимание популярность социальных сетей. Ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление не только через Telegram, но и в аккаунт ведомства в социальной сети «ВКонтакте» «Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также обращение можно через официальный сайт регионального управления или опустить письмо в почтовый ящик, который размещен на здании каждого следственного отдела. Для граждан, желающих сообщить о противоправных действиях по телефону, работают несколько горячих линий, номера которых опубликованы на сайте СУ СК по Пермскому краю. Все обращения принимаются в круглосуточном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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