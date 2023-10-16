Пермские следователи обновили аккаунт, куда можно сообщить о преступлении

17 октября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Силовики принимают обращения в круглосуточном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи обновили аккаунт для направления обращений от пермяков. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «Подать обращение в ведомство можно, написав сообщение через аккаунт следственного управления, — говорится в telegram-канале. В пресс-службе управления URA.RU сообщили, что обращения от граждан, в том числе через Telegram, принимались и ранее. Офицеры СУ СК отмечают, что принимают во внимание популярность социальных сетей. Ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление не только через Telegram, но и в аккаунт ведомства в социальной сети «ВКонтакте» «Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также обращение можно через официальный сайт регионального управления или опустить письмо в почтовый ящик, который размещен на здании каждого следственного отдела. Для граждан, желающих сообщить о противоправных действиях по телефону, работают несколько горячих линий, номера которых опубликованы на сайте СУ СК по Пермскому краю. Все обращения принимаются в круглосуточном режиме.

Следователи обновили аккаунт для направления обращений от пермяков. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «Подать обращение в ведомство можно, написав сообщение через аккаунт следственного управления, — говорится в telegram-канале. В пресс-службе управления URA.RU сообщили, что обращения от граждан, в том числе через Telegram, принимались и ранее. Офицеры СУ СК отмечают, что принимают во внимание популярность социальных сетей. Ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление не только через Telegram, но и в аккаунт ведомства в социальной сети «ВКонтакте» «Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также обращение можно через официальный сайт регионального управления или опустить письмо в почтовый ящик, который размещен на здании каждого следственного отдела. Для граждан, желающих сообщить о противоправных действиях по телефону, работают несколько горячих линий, номера которых опубликованы на сайте СУ СК по Пермскому краю. Все обращения принимаются в круглосуточном режиме.