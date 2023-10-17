Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору зимней обуви

Чтобы выбрать хорошую зимнюю обувь, важно учитывать материал товара, тип подошвы и правильно подобрать размер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении Роспортебнадзора Югры рассказали, как правильно подобрать обувь к зимнему сезону. Рекомендации пресс-служба ведомства опубликовала на официальном сайте.

«При покупке зимней обуви стоит обратить внимание не только на стиль, но и на материалы пошива и изготовления подошвы, утепление. Материалы: для зимы оптимальными вариантами являются натуральная кожа, нубук, замша и мех. Хорошая подошва для зимней обуви должна быть рельефной и толстой. Для зимней обуви надо выбирать толстые стельки из таких материалов, как войлок, флис, шерсть», — сообщили на сайте Роспотребнадзора ХМАО. Уточняется, что такая обувь будет максимально удобной и теплой, защитит от сильных морозов и обеспечит комфорт.

В публикации рекомендуют обратить особое внимание на правильный выбор размера обуви. Его необходимо рассчитывать по ноге с теплым носком. Также высота голенища обуви должна быть достаточной для защиты ноги от холода и снега.

Важно, чтобы выбранный товар имел маркировку. «За оборот продукции, не маркированной средствами идентификации, и нарушение порядка ее маркировки на территории Российской Федерации предусмотрены административная ответственность по статье 15.12 КоАП РФ и уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ», — напоминают в окружном управлении Роспотребнадзора.