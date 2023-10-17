Какое наказание может понести пенсионер, сбивший насмерть двух людей в Екатеринбурге

Пенсионеру Юрию Бабушкину, устроившему смертельное ДТП на остановке в Екатеринбурге, может грозить лишение свободы от двух месяцев до семи лет. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.
Бабушкину 79 лет. Вечером 17 октября он снес остановку на Машиностроителей вместе с тремя людьми. На месте ЧП погибли двое, третий находится в больнице.
«Если говорить про предел наказания, то все будет исходить из решения суда. В пиковом случае — это семь лет лишения свободы. Я в это не верю. Начальное наказание — от двух месяцев. Еще все зависит от позиции потерпевших. Скорее всего дедушка получит условно и с него взыщут компенсацию», — считает Краснов.
Полицейские официально допросят Бабушкина 18 октября. Кроме того свердловское УГИБДД проверит врачей, которые разрешили мужчине получить водительские права в 2020 году, когда он проходил медкомиссию.
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