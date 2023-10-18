18 октября 2023

Полиция устроит облавы на водителей в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка масочного режима в общественном транспорте. Екатеринбург, водитель автобуса, автобус, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, проверки на дорогах, план перехват
В ГИБДД проверят исправность пассажирского транспорта Фото:

Сотрудники ГИБДД проведут 19 октября сплошные проверки пассажирского транспорта в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«В целях профилактики ДТП по вине водителей пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. При выявлении неисправностей рулевого управления или тормоза, автобусы будут эвакуированы на спецстоянку», — заявили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция просит жителей с пониманием относиться к таким проверкам. В ведомстве также просят пассажиров обращать внимание на состояние водителей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГИБДД проведут 19 октября сплошные проверки пассажирского транспорта в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В целях профилактики ДТП по вине водителей пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. При выявлении неисправностей рулевого управления или тормоза, автобусы будут эвакуированы на спецстоянку», — заявили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция просит жителей с пониманием относиться к таким проверкам. В ведомстве также просят пассажиров обращать внимание на состояние водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...