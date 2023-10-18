Полиция устроит облавы на водителей в Челябинске

19 октября 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

В ГИБДД проверят исправность пассажирского транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ГИБДД проведут 19 октября сплошные проверки пассажирского транспорта в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В целях профилактики ДТП по вине водителей пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. При выявлении неисправностей рулевого управления или тормоза, автобусы будут эвакуированы на спецстоянку», — заявили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция просит жителей с пониманием относиться к таким проверкам. В ведомстве также просят пассажиров обращать внимание на состояние водителей.

Сотрудники ГИБДД проведут 19 октября сплошные проверки пассажирского транспорта в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В целях профилактики ДТП по вине водителей пассажирского транспорта сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. При выявлении неисправностей рулевого управления или тормоза, автобусы будут эвакуированы на спецстоянку», — заявили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция просит жителей с пониманием относиться к таким проверкам. В ведомстве также просят пассажиров обращать внимание на состояние водителей.