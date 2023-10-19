В Екатеринбурге рабочий отсудил 6 миллионов за оторванные ноги

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«Уралтрансмаш» выплатит бывшему сотруднику 6 миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге экс-сотрудник завода «Уралтрансмаш» отсудил у своих работодателей 6 миллионов рублей из-за производственной травмы, в результате которой работник остался без ног. Инцидент произошел в январе 2022.

«Мужчине оторвало ноги тяжелым грузом, подвешенным на стропах крана во время рабочей смены в январе 2022 года. Пострадавший рабочий, который лишился ног, затребовал моральную компенсацию. Суд исковые требования уральца удовлетворил частично — 6 миллионов рублей», — пишет Е1.

Ранее URA.RU писало о том, что паралимпиец обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с «МРСК Урала» (теперь «Россети Урал») в размере 900 тысяч рублей. 16 лет назад мужчину ударило током на трансформаторной будке, из-за чего мужчина остался инвалидом. Инцидент произошел в 2007 году.

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В Екатеринбурге экс-сотрудник завода «Уралтрансмаш» отсудил у своих работодателей 6 миллионов рублей из-за производственной травмы, в результате которой работник остался без ног. Инцидент произошел в январе 2022. «Мужчине оторвало ноги тяжелым грузом, подвешенным на стропах крана во время рабочей смены в январе 2022 года. Пострадавший рабочий, который лишился ног, затребовал моральную компенсацию. Суд исковые требования уральца удовлетворил частично — 6 миллионов рублей», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало о том, что паралимпиец обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с «МРСК Урала» (теперь «Россети Урал») в размере 900 тысяч рублей. 16 лет назад мужчину ударило током на трансформаторной будке, из-за чего мужчина остался инвалидом. Инцидент произошел в 2007 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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