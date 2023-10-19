В Екатеринбурге рабочий отсудил 6 миллионов за оторванные ноги

«Уралтрансмаш» выплатит бывшему сотруднику 6 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге экс-сотрудник завода «Уралтрансмаш» отсудил у своих работодателей 6 миллионов рублей из-за производственной травмы, в результате которой работник остался без ног. Инцидент произошел в январе 2022.

«Мужчине оторвало ноги тяжелым грузом, подвешенным на стропах крана во время рабочей смены в январе 2022 года. Пострадавший рабочий, который лишился ног, затребовал моральную компенсацию. Суд исковые требования уральца удовлетворил частично — 6 миллионов рублей», — пишет Е1.

Ранее URA.RU писало о том, что паралимпиец обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с «МРСК Урала» (теперь «Россети Урал») в размере 900 тысяч рублей. 16 лет назад мужчину ударило током на трансформаторной будке, из-за чего мужчина остался инвалидом. Инцидент произошел в 2007 году.