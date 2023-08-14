Паралимпиец взыскал с «Россети Урал» сотни тысяч за травму, которую получил 16 лет назад

14 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

16 лет назад свердловчанин получил удар током, из-за чего остался инвалидом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Паралимпиец обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с «МРСК Урала» (теперь «Россети Урал») в размере 900 тыс. руб. Дело в том, что 16 лет назад мужчину ударило током на трансформаторной будке. Как результат, мужчина остался инвалидом. Инцидент произошел в 2007 году в селе Ильинское. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Мужчина подал иск в Богдановичский городской суд спустя 15 лет после получения травмы. Он просил взыскать с компании 1 млн руб. Суд частично удовлетворил иск. С компании взыскали 900 тыс. руб. Представители „Россети Урал“ обжаловали размер компенсации в областном суде. Суд не изменил решение Богдановичского суда», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Будучи ребенком Денис (так зовут пострадавшего) пошел собирать ягоды с друзьями. Собирая ягоды, мальчик заметил трансформаторную будку, у которой были открыты двери. Тогда еще 12-летний Денис взобрался на крышу будки и начал падать. Чтобы удержаться, ребенок схватился за электрические провода, которые были под напряжением. Мальчик получил удар током. После остался инвалидом.

Паралимпиец обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с «МРСК Урала» (теперь «Россети Урал») в размере 900 тыс. руб. Дело в том, что 16 лет назад мужчину ударило током на трансформаторной будке. Как результат, мужчина остался инвалидом. Инцидент произошел в 2007 году в селе Ильинское. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Мужчина подал иск в Богдановичский городской суд спустя 15 лет после получения травмы. Он просил взыскать с компании 1 млн руб. Суд частично удовлетворил иск. С компании взыскали 900 тыс. руб. Представители „Россети Урал“ обжаловали размер компенсации в областном суде. Суд не изменил решение Богдановичского суда», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. Будучи ребенком Денис (так зовут пострадавшего) пошел собирать ягоды с друзьями. Собирая ягоды, мальчик заметил трансформаторную будку, у которой были открыты двери. Тогда еще 12-летний Денис взобрался на крышу будки и начал падать. Чтобы удержаться, ребенок схватился за электрические провода, которые были под напряжением. Мальчик получил удар током. После остался инвалидом.