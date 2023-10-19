Пермячке продали квартиру с прописанными жильцами

Пермячка приобрела новую квартиру, а позже выяснила, что в жилье прописаны бывший владелец и его семья. После это женщина обратилась в суд, чтобы выселить жильцов, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда.
«После сделки истцу стало известно, что в принадлежащей ему квартире зарегистрированы граждане. Указанные лица являются членами семьи бывшего собственника, который продал данную квартиру», — говорится в решении.
Истец приобрела квартиру у перекупщика, который заверял ее, что в жилье никто не живет и не зарегистрирован. Однако позже пермячка выявила ложь. В суде требование пермячки удовлетворили и постановили выселить всю семью без предоставления нового жилья.
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