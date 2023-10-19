Пермячке продали квартиру с прописанными жильцами

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Суд выселил бывших жильцов Фото:

Пермячка приобрела новую квартиру, а позже выяснила, что в жилье прописаны бывший владелец и его семья. После это женщина обратилась в суд, чтобы выселить жильцов, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда.

«После сделки истцу стало известно, что в принадлежащей ему квартире зарегистрированы граждане. Указанные лица являются членами семьи бывшего собственника, который продал данную квартиру», — говорится в решении.

Истец приобрела квартиру у перекупщика, который заверял ее, что в жилье никто не живет и не зарегистрирован. Однако позже пермячка выявила ложь. В суде требование пермячки удовлетворили и постановили выселить всю семью без предоставления нового жилья.

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Пермячка приобрела новую квартиру, а позже выяснила, что в жилье прописаны бывший владелец и его семья. После это женщина обратилась в суд, чтобы выселить жильцов, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда. «После сделки истцу стало известно, что в принадлежащей ему квартире зарегистрированы граждане. Указанные лица являются членами семьи бывшего собственника, который продал данную квартиру», — говорится в решении. Истец приобрела квартиру у перекупщика, который заверял ее, что в жилье никто не живет и не зарегистрирован. Однако позже пермячка выявила ложь. В суде требование пермячки удовлетворили и постановили выселить всю семью без предоставления нового жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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