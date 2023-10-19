Власти ХМАО закупят машины для исправительных центров ФСИН

20 октября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Югра субсидирует ФСИН закупку семи автомобилей для исправительных центрова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО планируют субсидируют закупку семи автомобилей для Федеральной службы исполнения наказаний. Из 155 миллионов рублей субсидии 13,7 миллионов рублей будут направлены на приобретение автотранспорта для изолированных участков, функционирующих как исправительные центры УИН. Информация опубликована на сайте правительства округа. «По предложению Департамента региональной безопасности Югры между Правительством автономного округа и Федеральной службой исполнения наказаний о предоставлении в 2023—2024 годах федеральному бюджету субсидии из бюджета автономного округа на оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных. <…> Приобретение автотранспорта для изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, уголовно-исполнительной инспекции — 13 688 800 рублей», — указано в сопроводительной документации. Всего ФСИН в рамках соглашения с Югрой получит порядка 156 миллионов рублей. Большая часть из них, сто миллионов, будет направлена в 2023 году. На эти средства, кроме автомобилей, окружные власти закупят мебель, оргтехнику, установят пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения в исправительных центрах, а также закупят постельное белье. Остаток субсидии потратят в 2024 году на материалы и ремонт производственных помещений исправительных центров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО планируют субсидируют закупку семи автомобилей для Федеральной службы исполнения наказаний. Из 155 миллионов рублей субсидии 13,7 миллионов рублей будут направлены на приобретение автотранспорта для изолированных участков, функционирующих как исправительные центры УИН. Информация опубликована на сайте правительства округа. «По предложению Департамента региональной безопасности Югры между Правительством автономного округа и Федеральной службой исполнения наказаний о предоставлении в 2023—2024 годах федеральному бюджету субсидии из бюджета автономного округа на оказание содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных. <…> Приобретение автотранспорта для изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, уголовно-исполнительной инспекции — 13 688 800 рублей», — указано в сопроводительной документации. Всего ФСИН в рамках соглашения с Югрой получит порядка 156 миллионов рублей. Большая часть из них, сто миллионов, будет направлена в 2023 году. На эти средства, кроме автомобилей, окружные власти закупят мебель, оргтехнику, установят пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения в исправительных центрах, а также закупят постельное белье. Остаток субсидии потратят в 2024 году на материалы и ремонт производственных помещений исправительных центров.