В ХМАО изменят расписание авиарейсов из-за закрытия речной навигации

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ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, вертолет, чум, ненцы
Вертолеты из Нижневартовска будут совершать дополнительные посадки Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО из-за закрытия навигации изменят расписание авиарейсов в отдаленные поселки. В пресс-службе муниципалитета агентству сообщили, что вертолеты будут совершать дополнительные посадки.

«С 21 октября будет закрыта навигация на реке Вах от Охтеурской переправы до села Ларьяк, с 23 октября — по маршруту Белорусский — Ларьяк. Для организации транспортного сообщения в расписание движения рейсовых вертолетов на местных воздушных линиях будут внесены изменения: вертолет из Нижневартовска в Корлики будет совершать посадки в селе Ларьяк и деревне Чехломей», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского района.

Навигацию закрывают из-за предстоящей погоды: по прогнозам, лед на реке Вах появится уже на следующей неделе, а на Оби — в последний день октября. После закрытия навигации из Нижневартовска перестанет ходить автобус до Охтеурской переправы.

Ранее URA.RU писало, что 24 октября речной флот завершает навигацию в Березовском районе ХМАО. Для сообщения с отдаленными поселками введут дополнительные авиарейсы

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В Нижневартовском районе ХМАО из-за закрытия навигации изменят расписание авиарейсов в отдаленные поселки. В пресс-службе муниципалитета агентству сообщили, что вертолеты будут совершать дополнительные посадки. «С 21 октября будет закрыта навигация на реке Вах от Охтеурской переправы до села Ларьяк, с 23 октября — по маршруту Белорусский — Ларьяк. Для организации транспортного сообщения в расписание движения рейсовых вертолетов на местных воздушных линиях будут внесены изменения: вертолет из Нижневартовска в Корлики будет совершать посадки в селе Ларьяк и деревне Чехломей», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского района. Навигацию закрывают из-за предстоящей погоды: по прогнозам, лед на реке Вах появится уже на следующей неделе, а на Оби — в последний день октября. После закрытия навигации из Нижневартовска перестанет ходить автобус до Охтеурской переправы. Ранее URA.RU писало, что 24 октября речной флот завершает навигацию в Березовском районе ХМАО. Для сообщения с отдаленными поселками введут дополнительные авиарейсы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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