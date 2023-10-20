В ХМАО изменят расписание авиарейсов из-за закрытия речной навигации

Вертолеты из Нижневартовска будут совершать дополнительные посадки Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Нижневартовском районе ХМАО из-за закрытия навигации изменят расписание авиарейсов в отдаленные поселки. В пресс-службе муниципалитета агентству сообщили, что вертолеты будут совершать дополнительные посадки.

«С 21 октября будет закрыта навигация на реке Вах от Охтеурской переправы до села Ларьяк, с 23 октября — по маршруту Белорусский — Ларьяк. Для организации транспортного сообщения в расписание движения рейсовых вертолетов на местных воздушных линиях будут внесены изменения: вертолет из Нижневартовска в Корлики будет совершать посадки в селе Ларьяк и деревне Чехломей», — сообщили в пресс-службе Нижневартовского района.

Навигацию закрывают из-за предстоящей погоды: по прогнозам, лед на реке Вах появится уже на следующей неделе, а на Оби — в последний день октября. После закрытия навигации из Нижневартовска перестанет ходить автобус до Охтеурской переправы.

Ранее URA.RU писало, что 24 октября речной флот завершает навигацию в Березовском районе ХМАО. Для сообщения с отдаленными поселками введут дополнительные авиарейсы