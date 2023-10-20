20 октября 2023

Квадрат новостройки в Челябинске стоит дороже вторички в полтора раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск лидирует по разнице межу квадратом за новостройку и вторичку Фото:

Квадратный метр жилья в новостройках Челябинска дороже метра на вторичном рынке на 55 процентов. Об этом рассказывает в своем исследовании рынка недвижимости «ЦИАН. Аналитика».

«В большинстве регионов страны стоимость 1 кв. м в новостройках выше, чем в готовом жилье. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Челябинске («квадрат» в новостройках на 55% дороже, чем на вторичном рынке), — сообщается на сайте «Циан».

По этому показателю Челябинск лидирует среди крупнейших городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При этом если брать ситуацию в целом по региону, то разница между новостройкой и вторичным жильем составляет 32,8 процента.

В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость, если брать октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022.

Челябинск лидирует среди крупных городов по разнице новостороек и вторичного жилья
Челябинск лидирует среди крупных городов по разнице новостороек и вторичного жилья

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Квадратный метр жилья в новостройках Челябинска дороже метра на вторичном рынке на 55 процентов. Об этом рассказывает в своем исследовании рынка недвижимости «ЦИАН. Аналитика». «В большинстве регионов страны стоимость 1 кв. м в новостройках выше, чем в готовом жилье. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Челябинске («квадрат» в новостройках на 55% дороже, чем на вторичном рынке), — сообщается на сайте «Циан». По этому показателю Челябинск лидирует среди крупнейших городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При этом если брать ситуацию в целом по региону, то разница между новостройкой и вторичным жильем составляет 32,8 процента. В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость, если брать октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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