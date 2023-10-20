Квадрат новостройки в Челябинске стоит дороже вторички в полтора раза

21 октября 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Челябинск лидирует по разнице межу квадратом за новостройку и вторичку Фото: Вадим Ахметов URA.RU Квадратный метр жилья в новостройках Челябинска дороже метра на вторичном рынке на 55 процентов. Об этом рассказывает в своем исследовании рынка недвижимости «ЦИАН. Аналитика». «В большинстве регионов страны стоимость 1 кв. м в новостройках выше, чем в готовом жилье. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Челябинске («квадрат» в новостройках на 55% дороже, чем на вторичном рынке), — сообщается на сайте «Циан». По этому показателю Челябинск лидирует среди крупнейших городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При этом если брать ситуацию в целом по региону, то разница между новостройкой и вторичным жильем составляет 32,8 процента. В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость, если брать октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022. Челябинск лидирует среди крупных городов по разнице новостороек и вторичного жилья

Квадратный метр жилья в новостройках Челябинска дороже метра на вторичном рынке на 55 процентов. Об этом рассказывает в своем исследовании рынка недвижимости «ЦИАН. Аналитика». «В большинстве регионов страны стоимость 1 кв. м в новостройках выше, чем в готовом жилье. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Челябинске («квадрат» в новостройках на 55% дороже, чем на вторичном рынке), — сообщается на сайте «Циан». По этому показателю Челябинск лидирует среди крупнейших городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. При этом если брать ситуацию в целом по региону, то разница между новостройкой и вторичным жильем составляет 32,8 процента. В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость, если брать октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022.