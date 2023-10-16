В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость

17 октября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

За 2023 год стоимость квартир в новостройках выросла на 32% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость. В октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 32%, а спрос на 40%. Цена квадратного метра на первичном рынке жилья составляет 121 тысячу рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В октябре 2022 средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 91 тысячу рублей, на данный момент цена за „квадрат“ на первичном рынке недвижимости составляет 121 тысячу рублей. Цены выросли на 32%», — сообщается на сайте «Циан для профи». По данным аналитиков, в 2023 году в Челябинске спрос на новостройки вырос на 40%, объем предложения увеличился на 6%. В сентябре 2023 года средняя стоимость квартир в челябинских новостройках составляла 4 млн 700 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, ажиотажный спрос на новостройки зафиксирован в целом по всей России. По итогам сентября 2023 года рекорды по числу сделок с квартирами установлены не только в Московском регионе, но и во всех городах-миллионниках РФ.

В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость. В октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 32%, а спрос на 40%. Цена квадратного метра на первичном рынке жилья составляет 121 тысячу рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В октябре 2022 средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 91 тысячу рублей, на данный момент цена за „квадрат“ на первичном рынке недвижимости составляет 121 тысячу рублей. Цены выросли на 32%», — сообщается на сайте «Циан для профи». По данным аналитиков, в 2023 году в Челябинске спрос на новостройки вырос на 40%, объем предложения увеличился на 6%. В сентябре 2023 года средняя стоимость квартир в челябинских новостройках составляла 4 млн 700 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, ажиотажный спрос на новостройки зафиксирован в целом по всей России. По итогам сентября 2023 года рекорды по числу сделок с квартирами установлены не только в Московском регионе, но и во всех городах-миллионниках РФ.