16 октября 2023

В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрь в городе. Челябинск, аллея, высотка, многоэтажный дом, жилье, строительство, недвижимость, ипотека, небоскреб, новостройка
За 2023 год стоимость квартир в новостройках выросла на 32% Фото:

В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость. В октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 32%, а спрос на 40%. Цена квадратного метра на первичном рынке жилья составляет 121 тысячу рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В октябре 2022 средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 91 тысячу рублей, на данный момент цена за „квадрат“ на первичном рынке недвижимости составляет 121 тысячу рублей. Цены выросли на 32%», — сообщается на сайте «Циан для профи».

По данным аналитиков, в 2023 году в Челябинске спрос на новостройки вырос на 40%, объем предложения увеличился на 6%. В сентябре 2023 года средняя стоимость квартир в челябинских новостройках составляла 4 млн 700 тысяч рублей.

При этом аналитики отмечают, ажиотажный спрос на новостройки зафиксирован в целом по всей России. По итогам сентября 2023 года рекорды по числу сделок с квартирами установлены не только в Московском регионе, но и во всех городах-миллионниках РФ.

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В Челябинске спрос на новостройки растет быстрее, чем их стоимость. В октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 32%, а спрос на 40%. Цена квадратного метра на первичном рынке жилья составляет 121 тысячу рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В октябре 2022 средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 91 тысячу рублей, на данный момент цена за „квадрат“ на первичном рынке недвижимости составляет 121 тысячу рублей. Цены выросли на 32%», — сообщается на сайте «Циан для профи». По данным аналитиков, в 2023 году в Челябинске спрос на новостройки вырос на 40%, объем предложения увеличился на 6%. В сентябре 2023 года средняя стоимость квартир в челябинских новостройках составляла 4 млн 700 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, ажиотажный спрос на новостройки зафиксирован в целом по всей России. По итогам сентября 2023 года рекорды по числу сделок с квартирами установлены не только в Московском регионе, но и во всех городах-миллионниках РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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