20 октября 2023

В пермской деревне в ДТП пострадала 5-летняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
Ребенок не находился в автокресле и получил травмы (архивное фото) Фото:

В деревне Усть-Тунтор Пермского края произошло ДТП, во время которого пострадала пятилетняя девочка. Ребенок не находился в автокресле, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«ДТП произошло 19 октября. По ул. Ленина в направлении ул. Советской в деревне Усть-Тунтор двигался автомобиль Chevrolet Lacetti, который допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадали водитель, пассажирка и пятилетняя девочка», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Установлено, что ребенок не находился в автокресле. Также водитель и пассажирка, находящиеся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

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В деревне Усть-Тунтор Пермского края произошло ДТП, во время которого пострадала пятилетняя девочка. Ребенок не находился в автокресле, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «ДТП произошло 19 октября. По ул. Ленина в направлении ул. Советской в деревне Усть-Тунтор двигался автомобиль Chevrolet Lacetti, который допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадали водитель, пассажирка и пятилетняя девочка», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что ребенок не находился в автокресле. Также водитель и пассажирка, находящиеся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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