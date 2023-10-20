В пермской деревне в ДТП пострадала 5-летняя девочка

В деревне Усть-Тунтор Пермского края произошло ДТП, во время которого пострадала пятилетняя девочка. Ребенок не находился в автокресле, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«ДТП произошло 19 октября. По ул. Ленина в направлении ул. Советской в деревне Усть-Тунтор двигался автомобиль Chevrolet Lacetti, который допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадали водитель, пассажирка и пятилетняя девочка», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Установлено, что ребенок не находился в автокресле. Также водитель и пассажирка, находящиеся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.
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