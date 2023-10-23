Правительство области исполнило желание покойного главы челябинского района

О ремонте школы просил покойный глава района Сибагатулла Аминов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство области исполнило желание покойного главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Об этом сообщили в редакции районной газеты «Знамя труда» 23 октября.

«Весной 2023 года бывший глава района Сибагатулла Аминов обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру по вопросу выделения дополнительных финансовых средств на реконструкцию кровли Урукульской школы. Правительством области вопрос был рассмотрен, принято положительное решение. Работы начнутся 30 октября, общая стоимость проекта составила 23 миллиона рублей», — сообщили в редакции газеты.

Подрядчик обещает выполнить работы за 1,5 месяца, в середине декабря школьники вернутся в Урукульскую школу. На время ремонта ученики младших классов будут продолжать учебу в здании детского сада, а старшеклассники будут временно переведены в другую школу, для них будет организован бесплатный подвоз.

Глава района Аминов скончался 24 сентября. Временно обязанности главы исполняет председатель контрольно-счетной комиссии муниципалитета Венера Юсупова. Выборы нового главы пока не назначены.