Хор Валаамского монастыря выступит с рождественским концертом в ХМАО

Хор Валаамского монастыря исполнит рождественские композиции в Сургуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хор Валаамского монастыря выступит в Сургуте с рождественским концертом «Свет Христов просвещает всех». Выступление пройдет в январе 2024 года. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.



«В программе прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения праздника Христова Рождества. Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный валаамский распев», — говорится в афише.



Зимой на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт Николая Носкова в Ханты-Мансийске. В Сургуте музыкант Денис Шаповалов выступит с концертной рок-программой Tribute to Pink Floyd.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургут с концертом приедет старейший кубанский казачий хор. Коллектив исполнит программу «С чего начинается Родина».