29 октября 2023

Хор Валаамского монастыря выступит с рождественским концертом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Хор Валаамского монастыря исполнит рождественские композиции в Сургуте Фото:

Хор Валаамского монастыря выступит в Сургуте с рождественским концертом «Свет Христов просвещает всех». Выступление пройдет в январе 2024 года. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«В программе прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения праздника Христова Рождества. Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный валаамский распев», — говорится в афише.

Зимой на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт Николая Носкова в Ханты-Мансийске. В Сургуте музыкант Денис Шаповалов выступит с концертной рок-программой Tribute to Pink Floyd.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургут с концертом приедет старейший кубанский казачий хор. Коллектив исполнит программу «С чего начинается Родина».

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Хор Валаамского монастыря выступит в Сургуте с рождественским концертом «Свет Христов просвещает всех». Выступление пройдет в январе 2024 года. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «В программе прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения праздника Христова Рождества. Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный валаамский распев», — говорится в афише. Зимой на других концертных площадках также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт Николая Носкова в Ханты-Мансийске. В Сургуте музыкант Денис Шаповалов выступит с концертной рок-программой Tribute to Pink Floyd. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургут с концертом приедет старейший кубанский казачий хор. Коллектив исполнит программу «С чего начинается Родина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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