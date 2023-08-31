Старейший кубанский хор выступит с концертом в ХМАО

Кубанский казачий хор в ноябре выступит в Сургуте

01 сентября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Стоимость билетов на концерт начинается от 1 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кубанский казачий хор, основанный в 1811 году, выступит на сцене Сургутской филармонии (ХМАО) с программой «С чего начинается Родина». Концерт старейшего коллектива пройдет 4 ноября. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра». «В программе концерта будет представлено разнообразие духовно-патриотических и народных казачьих песен в обработке художественного руководителя, народного артиста России и Украины Виктора Гавриловича Захарченко. Прозвучат исторические музыкальные произведения 19 и 20 веков, а также новые произведения 21 века», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 4 000 рублей. Большой зал филармонии рассчитан на 844 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них еще свободны. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступят звезды группы из 90-х «Белый орел». Концерт состоится 9 сентября на сцене театра Сургутского госуниверситета.

Кубанский казачий хор, основанный в 1811 году, выступит на сцене Сургутской филармонии (ХМАО) с программой «С чего начинается Родина». Концерт старейшего коллектива пройдет 4 ноября. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра». «В программе концерта будет представлено разнообразие духовно-патриотических и народных казачьих песен в обработке художественного руководителя, народного артиста России и Украины Виктора Гавриловича Захарченко. Прозвучат исторические музыкальные произведения 19 и 20 веков, а также новые произведения 21 века», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 4 000 рублей. Большой зал филармонии рассчитан на 844 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них еще свободны. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступят звезды группы из 90-х «Белый орел». Концерт состоится 9 сентября на сцене театра Сургутского госуниверситета.