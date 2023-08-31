31 августа 2023

Старейший кубанский хор выступит с концертом в ХМАО

Кубанский казачий хор в ноябре выступит в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, кубанский казачий хор
Стоимость билетов на концерт начинается от 1 500 рублей Фото:

Кубанский казачий хор, основанный в 1811 году, выступит на сцене Сургутской филармонии (ХМАО) с программой «С чего начинается Родина». Концерт старейшего коллектива пройдет 4 ноября. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра».

«В программе концерта будет представлено разнообразие духовно-патриотических и народных казачьих песен в обработке художественного руководителя, народного артиста России и Украины Виктора Гавриловича Захарченко. Прозвучат исторические музыкальные произведения 19 и 20 веков, а также новые произведения 21 века», — говорится в афише.

Стоимость билетов составляет от 1 500 до 4 000 рублей. Большой зал филармонии рассчитан на 844 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них еще свободны.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступят звезды группы из 90-х «Белый орел». Концерт состоится 9 сентября на сцене театра Сургутского госуниверситета.

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Кубанский казачий хор, основанный в 1811 году, выступит на сцене Сургутской филармонии (ХМАО) с программой «С чего начинается Родина». Концерт старейшего коллектива пройдет 4 ноября. Информация об этом размещена на сайте «Касса-Югра». «В программе концерта будет представлено разнообразие духовно-патриотических и народных казачьих песен в обработке художественного руководителя, народного артиста России и Украины Виктора Гавриловича Захарченко. Прозвучат исторические музыкальные произведения 19 и 20 веков, а также новые произведения 21 века», — говорится в афише. Стоимость билетов составляет от 1 500 до 4 000 рублей. Большой зал филармонии рассчитан на 844 посадочных мест, на момент публикации новости больше половины из них еще свободны. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выступят звезды группы из 90-х «Белый орел». Концерт состоится 9 сентября на сцене театра Сургутского госуниверситета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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